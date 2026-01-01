Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Insólito: Gabón anuncia suspensión de la selección y despidos tras eliminación en la Copa Africana

El mensaje del ministro de Deportes fue difundido en televisión y luego retirado sin explicación oficial

1 de enero de 2026 - 5:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El equipo de Gabón posa para la foto antes del encuentro ante Costa de Marfil en el Grupo F de la Copa Africana de Naciones. (Themba Hadebe)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

RABAT, Marruecos - El gobierno de Gabón parece haber suspendido a su selección de fútbol tras un desempeño decepcionante en la Copa Africana de Naciones y despidió a su cuerpo técnico.

Gabón no consiguió ninguna victoria en el torneo.

El ministro interino de Deportes del país, Simplice-Désiré Mamboula, supuestamente hizo el anuncio en la televisión nacional el miércoles por la tarde sin especificar cuándo volvería a jugar Gabón. También dijo que el gobierno había decidido retirar a los jugadores Pierre Émerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga del equipo.

Sin embargo, el video de la declaración de Mamboula fue posteriormente eliminado de los canales de redes sociales de Gabon Télévision, y no se publicó ninguna declaración correspondiente en el sitio web del gobierno.

Aubameyang, el capitán del equipo, no participó en el último partido de grupo de Gabón contra Costa de Marfil el miércoles después de regresar a su club Marsella con una lesión.

Las “Panteras” ya tenían asegurado el último lugar y la eliminación tras perder sus dos primeros partidos contra Camerún y Mozambique.

Antes del último partido de grupo del miércoles, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, criticó al equipo por su desempeño en Marruecos y culpó a una “falta de método y aplicación de recursos”.

Nguema afirmó que había “una preocupante erosión del sentimiento patriótico en la gestión de los asuntos deportivos”, según el medio Gabon 24.

Nguema tomó el poder en un golpe militar en 2023.

