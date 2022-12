Alemania salvó a España de una debacle en una jornada donde Japón fue victorioso, Costa Rica lo dio todo y Marruecos junto a Croacia poncharon sus boletos a la fase de eliminación sencilla de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

A punto de caramelo que se completen las llaves de los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022. Recuerde estar al tanto de la cobertura especial de El Nuevo Día.

Análisis: intenso final en el Grupo E

Los partidos del Grupo E fueron un drama total. Sus protagonistas fueron Japón, España, Costa Rica y Alemania. Los choques arrancaron con monólogos de España y Alemania sobre Japón y Costa Rica, respectivamente. Incluso, tomaron la ventaja en la pizarra, 1-0, casi al mismo tiempo de la primera parte. Pero el fútbol es caprichoso, nos quiso regalar acción y suspenso.

Japón logró el triunfo con una explosión ofensiva en los primeros seis minutos de la segunda mitad con goles de Ritsu Doan y Ao Tanaka, este segundo con la ayuda del vídeoarbitraje, para conseguir la remontada sobre España y agenciarse el liderato del grupo.

En el duelo entre costarricenses y alemanes, fue una manifestación de orgullo por parte de ambas selecciones. Los ticos con sus armas batallaron de tú a tú por 72 minutos contra el vendaval alemán. Primero con una contra que encontró totalmente descolocada a la defensa alemana, con un rebote impropio del portero Manuel Neuer, que mandó a guardar Yeltsin Tejeda.

Luego, en una jugada a balón parado, el centro de Joel Campbell y el posterior cabezazo de Kendall Waston, provocó el caos en la marcación defensiva de los teutones que anotaron un gol en propia meta por el propio Neuer. Hasta ese momento, Costa Rica y Japón estaban clasificados a la siguiente fase. Sin embargo, apareció Kai Havertz en una actuación colosal como sustituto. Refrescó la delantera alemana y destruyó el muro construido por Keylor Navas en el pórtico tico con un doblete. Así las cosas, Alemania ganó, 4-2, y salvó a España de la debacle europea, ante una que Costa Rica murió de pie, tras un inicio mundialista fatídico después del 7-0 recibido ante los españoles. Japón y España siguen vivos en Catar.

El alemán Leroy Sane, de 19 años, intenta un ataque durante el partido contra Costa Rica por el Grupo E de la Copa Mundial en el Estadio Al Bayt en Jor, Qatar, el jueves 1 de diciembre de 2022. (AP Foto/Hassan Ammar) (Hassan Ammar)

Croacia y Bélgica empataron a cero en un juego entretenido, donde se vieron las virtudes de un seleccionado ante las penumbras de otro. Los subcampeones del mundo avanzaron a la siguiente fase con un fútbol que anticipaba las situaciones que se le presentaban, especialmente en ataque con una aguerrida defensa, aunque con ciertas fisuras. Lo contrario a Bélgica, que presentaron un ritmo de juego lento y ambiguo en su propuesta.

Y pagaron el precio, porque también no se vio un equipo que físicamente estuviera preparado para el rigor de una justa mundialista. Y la escuadra belga tuvo ocasiones para anotar, pero Romelu Lukaku no estuvo fino. Algo que no debe sorprender, pues apenas había participado en tres partidos desde el 27 de agosto, por distintas lesiones que lo han afectado tanto en el Inter de Milán como con el seleccionado belga. La generación dorada de Bélgica se quedó en promesa. Lo opuesto a Croacia, con Luka Modric como capitán, ha conseguido superar todas las expectativas de un seleccionado en un proceso de transición con nóveles y veteranos.

El croata Ivan Perisic (4) salta por el balón en medio de los belgas Romelu Lukaku (izquierda), Axel Witsel (abajo izquierda) y Toby Alderweireld (derecha) en el partido por el Grupo F del Mundial, el jueves 1 de diciembre de 2022. El croata Marko Livaja mira al fondo. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) (Ebrahim Noroozi)

Marruecos hizo historia al igualar su mejor actuación en Copa del Mundo al avanzar a los octavos de final por primera vez desde 1986. Además, con buen fútbol y estilos variados. La escuadra marroquí se adapta al rival o impone su estilo.

En la victoria de hoy ante Canadá, hicieron las dos cosas: en la primera mitad impusieron su juego a base de presión y fútbol vertical con los goles de Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri. Canadá reaccionó y consiguió un autogol. Sin embargo, la escuadra norteamericana ataca bien, pero defensivamente le cuesta mantener el ritmo ante equipos de mayor nivel. Un área que deben mejorar los canadienses, si quieren elevar su nivel para meterse en la élite de las selecciones en el mundo.

Lo que llama la atención

Bélgica es la gran decepción de la Copa Mundial de Fútbol de Catar. Una generación dorada comandada por Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku quedó fuera de la fase de grupos. El seleccionado belga llegó al Mundial como la segunda mejor clasificada en el escalafón de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El delantero belga Romelu Lukaku tras malograr una ocasión en el partido contra Croacia por el Grupo F del Mundial, en Rayán, Qatar, el 1 de diciembre de 2022. (AP Foto/Francisco Seco) (Francisco Seco)

El combinado belga terminó en tercera posición en la justa mundialista pasada con una aparición en cuartos de final en 2014, cayó en los cuartos de final de los campeonatos europeos de 2016 y 2020, pero eso ya forma parte del recuerdo. Su presente en Catar fue penoso, presentaron un equipo lento físicamente, inofensivo y rodeado de polémicas ajenas al terreno de juego. El saldo final de tres partidos: un triunfo, una derrota y un empate. Anotaron un gol y permitieron dos. Lo que era una máquina, terminó siendo un juguete. Un triste final para una generación histórica del fútbol belga.

La agenda de mañana

Ghana vs. Uruguay (11:00 a.m., Estadio Al Yanub)

Corea del Sur vs. Portugal (11:00 a.m., Estadio de la Ciudad de la Educación)

Serbia vs. Suiza (3:00 p.m., Estadio 974)

Camerún vs. Brasil (3:00 p.m., Estadio Lusail)

Última fecha de la fase de grupos para conocer el cuadro restante de las selecciones que conformarán los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Destaco el choque entre Uruguay y Ghana, que la última vez que se enfrentaron en Copa del Mundo fue hace 12 años en los cuartos de final en Sudáfrica, en uno de los partidos más emocionantes de todos los tiempos.

Con polémica incluida, en una jugada icónica de Luis Suárez al ser expulsado al evitar un gol cantado de Ghana en el minuto 119 de partido. Para mala suerte de Ghana, Asamoah Gyan, falló el penal que hubiera enviado al conjunto africano a la fase semifinal. Esa es la historia, pero mañana se escribe un nuevo capítulo del que todos estaremos pendientes.

Recuerde sintonizar la acción en vivo por Telemundo y la aplicación de Peacock.