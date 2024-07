Lionel Messi versus James Rodríguez: en lucha por la Copa América

“En la final me voy a encontrar mejor”, aseveró en una entrevista con DSports. “Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile (el segundo partido de la fase de grupos) me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador (en cuartos de final) llegué justo también. El último ya perdí el miedo”.