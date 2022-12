Ya están definidas las mejores 16 selecciones de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022. Uruguay ganó, pero se eliminó tras un triunfo agónico de Corea del Sur sobre Portugal. Mientras, Suiza le ganó a Serbia en un choque de máxima tensión y Camerún le dio el tablazo a una Brasil llena de suplentes.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

¡Terminó la fase de grupos, que comiencen los octavos de final! Siga la cobertura especial de El Nuevo Día de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Análisis: se multiplican las emociones

Uruguay llora desconsoladamente su eliminación del Mundial, tras conseguir un triunfo sobre Ghana que ha generado una gran controversia por la actuación arbitral. Desde el punto de vista futbolístico, los charrúas dominaron todos los aspectos del juego con un parado táctico e intención ofensiva mayor que en los choques anteriores. Finalmente, ‘’La Celeste’' mostró su potencial como equipo que algunos tenían avanzando a etapas decisivas de la justa mundialista. Capítulo aparte para Giorgian De Arrascaeta, quien anotó dos goles en su incursión al cuadro titular uruguayo. Aportó generación de juego y contundencia de cara al arco rival.

Y dos nombres propios: Luis Suárez y Sergio Rochet. El veterano delantero estuvo indetenible para la defensa de Ghana y el arquero detuvo todo lo que pasó por su portería, incluso, atajó un penal. En el caso del combinado africano, estuvieron completamente desconectados del partido en la primera mitad, pero se recuperaron en la segunda parte cuando el conjunto sudamericano le cedió más espacios ante la urgencia de anotar un gol más que le diera la clasificación a octavos de final, tras el inesperado triunfo de Corea del Sur sobre Portugal.

En ese periodo agónico para los uruguayos, hubo varias acciones al límite del reglamento que bien pudieron ser sancionadas con pena máxima y la posibilidad del conjunto charrúa de avanzar de fase, si lograban ejecutar efectivamente. Lamentablemente, el torneo de Uruguay no estuvo a la altura del talento que tiene su escuadra, y mucho menos, de su historia.

Corea del Sur venció a Portugal en un choque donde los lusos dejaron escapar los tres puntos al minuto 91 de partido. La primera mitad tuvo un ritmo lento en el que Portugal tuvo mayor dominio. Y lo rubricó con un gol tempranero de Ricardo Horta. Sin embargo, llegó el empate coreano por medio de un tiro de esquina que tuvo a Young-Gwon Kim atento al rebote para rematar frente al arco sin mucha resistencia.

Corea del Sur sorprendió a Portugal y aseguró su boleto a los octavos de final con victoria 2-1, resultado que dejó a Uruguay fuera del Mundial. (The Associated Press)

En el segundo tiempo, Corea del Sur fue más incisivo, pues tenía la obligación de ganar. Para Portugal, era un trámite, pues ya estaban en los octavos de final, sin importar el resultado. Y estos tipos de partidos, generalmente los resuelven una jugada aislada que nada tienen que ver con el desarrollo de las acciones.

Y así fue, Hee-Chan Hwang anotó el gol del triunfo, tras una espectacular carrera del capitán Heung-Min Son de área a área donde acumuló defensores y le regaló un pase magistral a su compañero. El partido culminó, y la selección asiática esperó el silbato final del choque entre Uruguay y Ghana, para finalmente celebrar su increíble pase a los mejores 16 de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Remo Freuler celebra tras anotar el tercer gol de Suiza del viernes ante Serbia. (Ricardo Mazalan)

En el cierre de la jornada tuvimos dos partidos completamente diferentes. Serbia y Suiza brindaron un juegazo con goles, más allá de la carga política que conlleva un enfrentamiento entre estas naciones. Mientras, en el duelo de Brasil ante Camerún, vimos un envite donde los brasileños presentaron un onceno lleno de suplentes, al estar ya clasificados a los octavos de final y a un combinado camerunés siendo paciente para dar el estacazo que le diera la oportunidad de seguir vivos en el torneo.

Parecía que se repetía el libreto de los juegos de Brasil ante Serbia y Suiza, dominio total en el control, posesión y ocasiones de ataque. No obstante, el acierto de la ‘’Canarinha’' no estuvo presente en la noche catarí. Algo que aprovechó el seleccionado camerunés, que vio como se abrían las vías para dar el zarpazo felino con el 0-0. Y pasó, en el minuto 92, Camerún aprovechó una rápida transición en el traslado del balón de su zona a la brasileña, que terminó en un centro perfecto donde su capitán Vincent Aboubakar consiguió un cabezazo para propinarle la primera derrota a Brasil en fase de grupos de una Copa del Mundo desde 1998. Para la pena del conjunto africano, la victoria no fue suficiente y terminó eliminada del torneo.

Sobre el duelo entre los europeos, el conjunto suizo se caracteriza por ser conservador en su parado táctico: orden, defensa, posesión y cuando llegue el momento, atacar. Mientras, Serbia es un equipo con caudal ofensivo, pero pobre disciplina defensiva. Sin embargo, ambas selecciones se fueron al ataque y nos regalaron un gran primer tiempo, lleno de goles, cambios de ventaja y alta intensidad en las dos porterías.

En cambio, el segundo tiempo tuvo una pincelada mágica de Suiza con un golazo de vestuario de bella factura de Remo Freuler. En ese instante, la formación de los helvéticos pasó a tener mesura a la hora de atacar y se dedicó a aplacar los intentos serbios. Sumado a la desesperación de conseguir un resultado, el choque se tornó en una batalla física y mental de alta tensión. En la locura, Suiza se agenció el segundo lugar del Grupo G.

Lo que llama la atención

La globalización del fútbol es una realidad. Ya conocemos a las mejores 16 selecciones del torneo con participación de prácticamente todas las confederaciones que integran a la FIFA. Solo la Confederación de Fútbol de Oceanía, no tendrá un representante, a pesar de que Australia es de la región.

Australia entró los 16 mejores de la Copa del Mundo tras vencer 1-0 a la favorita Dinamarca en una zona que terminó con la vigente monarca Francia como líder. El único antecedente de los australianos en octavos fue en 2006. (The Associated Press)

Sin embargo, los australianos desde 2006 forman parte de la Confederación Asiática de Fútbol. Al combinado de los ‘’canguros’' se le suman Corea del Sur, Japón, Marruecos y Senegal, de Asia y África, respectivamente. Incluso, japoneses y marroquíes terminaron como líderes de grupo. Destacando que cada selección tiene a jugadores con jerarquía en las mejores ligas del mundo. En una Copa Mundial llena de sorpresas, ¿será que recibiremos más regalos de estas selecciones? Eso está por verse, pero tienen talento.

La agenda de mañana

Países Bajos vs. Estados Unidos (11:00 a.m., Estadio Internacional Khalifa)

Argentina vs. Australia (3:00 p.m., Estadio Áhmad bin Ali)

Mañana arrancan los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de Catar. ¡Es todo o nada para las selecciones a partir de esta fase del torneo!

Para arrancar la jornada futbolera de mañana, Estados Unidos y los Países Bajos se enfrentarán en un Mundial por primera vez en la historia. Ambas naciones retornaron a la justa mundialista, tras fracasar en conseguirlo en el 2018.

El delantero Lionel Messi y la selección Argentina son favoritos para superar a Australia. (The Associated Press)

En la tarde, podremos disfrutar del choque entre Argentina y Australia. El equipo gaucho pasó del infierno al cielo, pues comenzó el torneo con una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita, pero se recuperó al conseguir dos triunfos seguidos para terminar como líder de grupo.

Por su parte, Australia es una de las grandes sorpresas al lograr la segunda clasificación en su historia a la instancia de octavos de final en Copas del Mundo. Las selecciones poseen estilos completamente distintos, los argentinos buscarán el protagonismo y tendrán la iniciativa ofensiva, contrario a los australianos que esperarán con paciencia para salir al contraataque de sus rivales.

Los partidos del Mundial de fútbol los puede sintonizar a través de Telemundo y la aplicación de Peacock.