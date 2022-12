Lionel Messi puso la magia y el gol para que Argentina avanzara a los cuartos de final tras derrotar a Australia. Mientras, Países Bajos fue la pesadilla de los Estados Unidos con un dominante triunfo de la escuadra tulipán en Catar.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

Para estar informado de lo que acontece en Catar, siga la cobertura especial de El Nuevo Día en la segunda semana de acción de la Copa Mundial de Fútbol 2022.

Análisis: la experiencia pesa

Lionel Messi firmó una de sus mejores actuaciones en la Copa del Mundo de su brillante carrera para que Argentina consiguiera un sufrido triunfo sobre Australia. Por tanto, la Albiceleste estará en los cuartos de final de la Copa del Mundo. En la evolución del seleccionado argentino en la era Messi, cabe destacar la paciencia que ha adquirido el grupo para manejar partidos rudos. Los sudamericanos mantuvieron la compostura para conseguir la ventaja inicial, aumentarla, y luego, mantener el resultado tras una reacción obligada del equipo australiano en la parte final del choque.

PUBLICIDAD

Más allá de esos elementos, Argentina siempre tuvo la pelota, pero no estaba del todo acertada en el último tercio del campo, ni en el último pase ni en el último remate. Pero tenían a Messi, que abrió la cuenta goleadora de los argentinos a los 35 minutos del primer tiempo. Australia siguió fiel a su formación 4-4-2, que tenía pocas fisuras, mucha disciplina, pero con problemas para circular la pelota en el territorio rival. En la segunda parte, un error clamoroso del portero Mathew Ryan fue aprovechado por Julián ‘’La Araña’' Álvarez para conseguir el segundo tanto del choque.

/

A partir de ese momento, el partido se tuvo que abrir porque Australia estaba obligado a buscar el choque. Ahí, Messi tiró un recital de su mágico repertorio futbolístico, que no supieron aprovechar sus compañeros con múltiples fallos de cara al pórtico australiano. Los ‘’Socceroos’' lo siguieron intentando hasta el final con más deseo que acierto, pero consiguieron el descuento con un autogol de Enzo Fernández en el minuto 77 que provocó que Argentina se empleara a fondo para sacar una sufrida victoria que los metiera en los mejores ocho de la Copa Mundial de Catar 2022. La Argentina de Lionel Messi se sigue acercando a la tierra prometida.

La historia de los Países Bajos en las Copas del Mundo nos indica que es una selección que generalmente llega a fases avanzadas del torneo. Y nuevamente se encuentran entre las mejores ocho selecciones del mundo. El conjunto tulipán ejecutó a la perfección su plan: esperar al rival en su territorio defensivo con líneas compactas, precisión en los pases para romper la presión estadounidense, movimiento hacia los espacios de los jugadores de ataque y contundencia frente a la portería rival. Además, contó con una fenomenal actuación de Denzel Dumfries con la complicidad de Memphis Depay.

PUBLICIDAD

Denzel Dumfries (22) celebra tras anotar el tercer gol de Holanda en la victoria 3-0 ante Estados Unidos en octavos de final el sábado. (Ashley Landis)

El carrilero derecho dominó su parcela, defendió con firmeza y atacó con inteligencia. Mientras, el delantero se movió por todo el frente de ataque, recibiendo entre líneas, arrastrando marcas y siendo letal dentro del área. El saldo final de ambos jugadores: dos asistencias y dos goles. En el caso de Estados Unidos, chocó con la realidad de ser un seleccionado joven con poca experiencia en una justa mundialista. Dominaron la posesión de balón, pero sin capacidad goleadora.

También, cometieron errores defensivos costosos, no pudieron detener los contragolpes del rival con el orden táctico que requería la ocasión. A eso se le añade el agotamiento del mediocampo estadounidense, Tyler Adams, Weston McKennie y Yunus Musah, quienes no tuvieron el mismo recorrido en la recuperación de balón de lo mostrado en la fase de grupos. Los estadounidenses mostraron mucho carácter, pues no se rindieron e intentaron conseguir el triunfo hasta el final. Sin embargo, Países Bajos fue justo vencedor, tras la lección táctica del dirigente Louis Van Gaal al combinado estadounidense.

Lo que llama la atención

Mil partidos en el fútbol profesional. Esa fue la cifra de partidos disputados que Lionel Messi alcanzó en el Estadio Áhmad bin Ali de Catar frente a 45,032 de fanáticos presentes y millones en el mundo.

Lionel Messi disputó hoy su partido 1,000 como profesional. (Petr David Josek)

El argentino fue seleccionado como el Jugador del Partido ante Australia, pero me resulta curioso este dato de un jugador legendario como Messi. Por primera vez en su carrera, anotó un gol en un partido de eliminación directa en Copas del Mundo. El astro argentino está disputando el quinto Mundial de su carrera, ha participado en 23 juegos, incluyendo nueve de eliminación directa, y nunca había anotado hasta hoy, ante los australianos. Con este gol, Messi superó a Diego Armando Maradona como el segundo máximo artillero de Argentina en justas mundialistas. Noche perfecta para Messi.

PUBLICIDAD

La agenda de mañana

Francia vs. Polonia (11:00 a.m., Estadio Al Zumama)

Inglaterra vs. Senegal (3:00 p.m., Estadio Al Bayt)

Tres europeos y un africano serán los protagonistas de la jornada de mañana, domingo, en Catar.

A primera hora, la Francia de Kylian Mbappé se enfrentará a la Polonia de Robert Lewandowski. Dos estrellas del fútbol mundial con elencos de perfiles muy diferentes.

En la tarde, Inglaterra chocará ante Senegal en un duelo donde los ingleses son los favoritos. Pero tendrá al campeón de África en frente, un seleccionado peligroso y ambicioso con jugadores de la talla de Kalidou Koulibaly, capitán senegalés, y Edouard Mendy en la portería. Será un interesante partido para que Inglaterra deje atrás la inconsistencia que ha mostrado en los Mundiales.

Para Senegal, será un gran momento para enviar un mensaje contundente de que las selecciones del continente africano están listas para dar un salto de calidad en eventos mundialistas.