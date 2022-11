Una actuación colosal de Japón sorprendió a Alemania, que no pudo con el fútbol del combinado asiático en el debut de ambas selecciones en esta edición mundialista.

Puntos claves sobre lo que ocurrió hoy

¿Cuál será el próximo tablazo del Mundial? No sabemos, pero conozca el calendario, los resultados y siga nuestra cobertura especial de El Nuevo Día de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Análisis: el fútbol es impredecible

Por segundo día consecutivo, la Copa Mundial de fútbol nos regaló una sorpresa mayúscula: ¡Japón derrotó a Alemania! Y lo que parecía que sería un festín alemán, fue todo lo contrario. Los dirigidos por Hansi Flick dieron un recital de fútbol en la primera mitad. Dominaron todo, desde lo físico, a lo táctico, a lo técnico y tuvieron el premio del gol con un penal convertido por el mediocampista Ilkay Gundogan en el minuto 33. Algo que quizás pudo mejorar el equipo teutón: su eficacia de cara al gol. Nunca liquidaron el partido en la primera parte y pagaron el precio.

En la segunda mitad, Japón movió sus fichas de manera inmediata. El director técnico Hajime Moriyasu trabajó el partido con dos lecturas distintas. En la primera parte con miedo y timidez; en la segunda con valentía samurai. Alemania no pudo con el empuje de un equipo guerrero y sin complejos. Antes de la explosión ofensiva de Japón, el arquero Shuichi Gonda decidió mudar el Monte Fuji a su arco en la que brindó un recital para frustrar las ocasiones alemanas. A partir de esa inspiración, llegó la velocidad y precisión de los japoneses con un ida y vuelta frenético que arrolló al conjunto teutón. Las armas letales: Ritsu Doan y Takuma Asano. Irónicamente, ambos militan en la Bundesliga alemana.

Otro choque destacado de la jornada fue el de España ante Costa Rica. Aunque la escuadra campeona del mundo en el 2010 era favorita desde el arranque, no se esperaba una goleada histórica de la escuadra dirigida por Luis Enrique. El característico fútbol de España, que implica dominar la posesión de balón de forma obsesa, no tuvo resistencia de los costarricenses, que no se presentaron con la intensidad requerida para un debut mundialista. Ante eso, la rica calidad técnica de los españoles se impuso con una contundencia de cara al gol absoluta. Los siete goles de España se los repartieron entre seis jugadores. Al cabo de la primera media hora de partido, ya la Furia Roja dominaba al duelo 3-0. El resto fue más de lo mismo.

Pasaron 36 años, pero Canadá regresó a la Copa del Mundo. Y lo hizo con una generación de futbolistas que parecen destinados a grandes cosas. La escuadra de la Concacaf perdió ante Bélgica, pero se ganó el respeto de propios y extraños con un partido donde le jugó de tú a tú al segundo clasificado del mundo. Incluso, pudo haber anotado un penal, pero Thibaut Courtois, el mejor arquero del Mundial pasado, le detuvo el remate a Alphonso Davies en el minuto 11 del encuentro. El ritmo futbolístico se mantuvo con claro dominio canadiense, pero nunca llegó el premio del gol. Sin embargo, al minuto 44, en una acción aislada, llegó el gol de Michy Batshuayi para los belgas en una exquisita definición tras un balón largo del central Toby Alderweireld. La historia se repitió en la segunda mitad, aunque no hubo grito de gol.

Lo que llama la atención

Alemania decidió hablar sin decir una palabra. La fotografía del once inicial del conjunto alemán durante los actos protocolares previo al juego fue un mensaje contundente hacia la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), a Catar y al mundo. Incluso, fueron más allá, y en las redes sociales del seleccionado, se expresaron en torno a la reinvindicación de los derechos humanos en un país que penaliza la homosexualidad, entre otros asuntos. La escuadra cuatro veces campeona del mundo, quizás haya perdido ante Japón, pero no se quedaron de brazos cruzados a las imposiciones y amenazas de la FIFA para que dejaran a un su derecho a la protesta.

Los jugadores de Alemania se tapan la boca previo al partido contra Japón por el Grupo E del Mundial el miércoles. (Matthias Schrader)

La agenda de mañana

Suiza vs. Camerún (6:00 a.m., Estadio Al Yanub)

Uruguay vs. Corea del Sur (9:00 a.m., Estadio de la Ciudad de la Educación)

Portugal vs. Ghana (12:00 p.m., Estadio 974)

Brasil vs. Serbia (3:00 p.m., Estadio de Lusail)

La última fecha de la primera jornada de la Copa Mundial de Fútbol. Aparecen en escena dos cracks de calibre mundial: Cristiano Ronaldo por Portugal y Neymar Jr. por Brasil. Jugadores que tienen su vitrina de trofeos repleta, pero sin la Copa del Mundo. ¿Será que en Catar llevarán a sus selecciones a lo más alto? Eso está por verse. Además, debuta Uruguay con veteranos consagrados en Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, pero con jóvenes como Federico Valverde y Ronald Araújo que buscan dejar su huella en su estreno en la máxima competencia internacional. Recuerde sintonizar la acción mundialista a través de Telemundo, Punto 2 y la aplicación de Peacock.