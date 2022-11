La Copa Mundial de fútbol, organizada por el ente federativo de FIFA, es el evento cumbre para los fanáticos del deporte más popular en el mundo.

Como una de las fiestas deportivas más importante del planeta, cada cuatro años el interés se amplifica también al aficionado casual, que se asoma a los monitores para no quedarse atrás en el tema que predomina los titulares por casi un mes.

Es un momento para aliarte al seleccionado de tu preferencia (Puerto Rico nunca ha jugado en este torneo) o seguir a la estrella de tu predilección.

Y en sintonía de uno de los partidos, quizás junto a amistades que se saben al dedillo toda la reglamentación, la dudas pueden invadir tu pensamiento al ver un gol que luego es anulado, o ver a los árbitros consultando una máquina llamada VAR.

A continuación, presentamos un breve compendio para los que ven por primera vez una Copa Mundial.

Visita aquí nuestro sitio especial sobre la Copa Mundial de Catar 2022.

Formaciones y tiempo de juego

Cada equipo entra al campo de juego con 11 jugadores. Se pueden realizar varias formaciones que incluyan cierta cantidad de delanteros (anotadores), mediocampistas, y defensas. El portero o guardameta siempre estará en juego entre los postes.

Se juegan dos mitades de 45 minutos, con un descanso en el medio de 15. El reloj nunca se detiene. El juego sí puede pararse debido a faltas, sustituciones, jugadores lesionados que requieren atención médica u otros motivos. El tiempo descontado es añadido luego del minuto 90.

Para este recién comenzado Mundial, se ha notado un incremento en el tiempo adicional, de 10 a 14 minutos, algo inusual. Según el Comité de Árbitros de FIFA, el aumento se debe para ofrecer “más espectáculo”.

En esta fase de grupos, el partido puede terminar empate. Desde los octavos de final en adelante, tiene que haber un ganador. Así que si el encuentro termina igualado, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Si el empate prevalece, el ganador se decidirá en una tanda de penales.

Formato del torneo

Con ocho grupos de cuatro equipos, los primeros dos de cada tabla avanzan a los octavos de final, de eliminación sencilla. Una victoria son tres puntos y un empate es un punto para cada uno.

Consulta el calendario de partidos de la Copa Mundial y los resultados.

Las tarjetas

El árbitro oficial tiene dos tarjetas en el bolsillo para repartir infracciones a futbolistas que no cumplan con las reglas o presenten conducta agresiva o antideportiva contra su contrincante (o al oficial). La tarjeta amarilla es una advertencia. Acumular dos resulta en una expulsión y una suspensión para el próximo encuentro. Una tarjeta roja significa una expulsión automática del partido.

Tiros de esquinas

Ocurren cuando el balón pasa en su totalidad la línea de la portería por aire o por tierra, excluyendo la zona entre los dos postes -que sería un gol-. El tiro debe ser pateado luego de poner la pelota en el círculo marcado en la esquina.

Penal

El penal -como el que marcó Lionel Messi en la sorpresiva derrota de Argentina 2-1 contra Arabia Suadí- se canta por el árbitro central cuando se produce una infracción, falta o una mano dentro del área (de anotación). El tiro libre será a unos 11 metros de la portería, defendida por el guardameta, único defensor en el momento. Como ocurrió en el partido entre México y Polonia, el azteca Guillermo “Memo” Ocha detuvo el tiro del goleador polaco Robert Lewandowski.

Posición adelantada

Se vio en un gol anulado de Ecuador contra Catar en el partido inaugural de la Copa Mundial. De igual forma ocurrió el martes cuando dos goles de Argentina fueron revertidos (tras revisión del VAR). La regla existe para evitar que futbolistas ofensivos estén todo el juego parados al lado de la portería sin ser defendidos. Un futbolista está en posición adelantada cuando no posee la pelota y no hay un jugador contrario entre él y el arco (no se incluye el portero).

En el manual de FIFA, un jugador es penalizado por posición adelantada “al momento de que la pelota es tocada o jugada por uno de sus compañeros”. Esto quiere decir que cada pulgada de la cabeza, cuerpo o pies de un jugador debe estar en frente del último defensor cuando la pelota es pasada a ellos.

La posición adelantada no se silba si el jugador recibe la pelota directamente de una patada de gol, una salida lateral o tiro de esquina.

El VAR

El VAR (Video Assistant Referee) hizo su debut en la Copa Mundial de Rusia 2018. La tecnología apoya a los árbitros a definir jugadas dudosas durante los partidos (goles, tarjetas rojas, penaltis). El sistema consiste en una serie de cámaras cuyas imágenes son evaluadas en un cuarto con monitores por parte de árbitros FIFA, previamente capacitados, que determinan o sugieren la decisión a tomar por parte del árbitro principal.

Los jugadores y los entrenadores no pueden solicitar el servicio. Solo el propio sistema recomendará al árbitro revisar la jugada en cuestión.

Para este Mundial, se usa una tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego.