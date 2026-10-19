Puerto Rico pasa la página y busca su primera victoria en el Mundial Sub-17

Puerto Rico buscará recuperarse el martes de la goleada sufrida en su debut en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, cuando enfrente a Nigeria en su segundo compromiso de la fase de grupos.

El encuentro está programado para las 2:00 p.m., hora de Puerto Rico.

El sábado, en la primera participación de la isla en un Mundial de fútbol de cualquier categoría o rama, las boricuas cayeron por 6-0 ante Corea del Norte, bicampeona defensora del torneo.

Las asiáticas dominaron ampliamente la primera mitad, en la que marcaron cinco goles. Sin embargo, Puerto Rico mostró una mejoría defensiva después del descanso y solo permitió una anotación en los últimos 45 minutos.

“Lo que más recordaré es la segunda parte, cuando mejoramos notablemente y nos mantuvimos en el partido. Polonia y Nigeria son buenos equipos, pero creo que podremos competir con ellos en igualdad de condiciones”, expresó André Mirabelli, director técnico argentino del conjunto puertorriqueño, tras el encuentro.

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Puerto Rico comparte el Grupo B con Corea del Norte, Polonia y Nigeria. En el otro partido de la jornada inaugural, las polacas superaron por 2-1 a las africanas.

Los primeros dos equipos de cada uno de los seis grupos avanzarán a la siguiente ronda, junto con los cuatro mejores terceros lugares.

Más allá del resultado, el debut también dejó una preocupación para el cuerpo técnico boricua: la lesión de la capitana Camila Adame, quien tuvo que abandonar el encuentro. Ante su salida, la mediocampista Caroline Rivera asumió el liderazgo del equipo sobre el terreno de juego.

Rivera, sin embargo, se mostró optimista de cara a los próximos compromisos y destacó las lecciones que dejó el enfrentamiento ante las campeonas defensoras.

“Siento que realmente podemos mejorar gracias a ese partido. Nos hemos dado cuenta de que, si jugamos como lo hicimos en la segunda parte, podemos llegar más lejos en esta competencia”, declaró Rivera al portal oficial de la FIFA.

La futbolista también agradeció el respaldo de los seguidores puertorriqueños que viajaron para acompañar al llamado “Huracán Azul” en su histórica presentación mundialista.