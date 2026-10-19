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Puerto Rico pasa la página y busca su primera victoria en el Mundial Sub-17

Tras caer por 6-0 ante Corea del Norte en su histórico debut, las boricuas enfrentarán el martes a Nigeria con la esperanza de recuperarse

19 de octubre de 2026 - 7:28 PM

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Caroline Rivera en acción durante el choque entre Puerto Rico y Corea del Norte. (FIFA)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Puerto Rico buscará recuperarse el martes de la goleada sufrida en su debut en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, cuando enfrente a Nigeria en su segundo compromiso de la fase de grupos.

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El encuentro está programado para las 2:00 p.m., hora de Puerto Rico.

El sábado, en la primera participación de la isla en un Mundial de fútbol de cualquier categoría o rama, las boricuas cayeron por 6-0 ante Corea del Norte, bicampeona defensora del torneo.

Las asiáticas dominaron ampliamente la primera mitad, en la que marcaron cinco goles. Sin embargo, Puerto Rico mostró una mejoría defensiva después del descanso y solo permitió una anotación en los últimos 45 minutos.

“Lo que más recordaré es la segunda parte, cuando mejoramos notablemente y nos mantuvimos en el partido. Polonia y Nigeria son buenos equipos, pero creo que podremos competir con ellos en igualdad de condiciones”, expresó André Mirabelli, director técnico argentino del conjunto puertorriqueño, tras el encuentro.

Puerto Rico comparte el Grupo B con Corea del Norte, Polonia y Nigeria. En el otro partido de la jornada inaugural, las polacas superaron por 2-1 a las africanas.

Los primeros dos equipos de cada uno de los seis grupos avanzarán a la siguiente ronda, junto con los cuatro mejores terceros lugares.

Más allá del resultado, el debut también dejó una preocupación para el cuerpo técnico boricua: la lesión de la capitana Camila Adame, quien tuvo que abandonar el encuentro. Ante su salida, la mediocampista Caroline Rivera asumió el liderazgo del equipo sobre el terreno de juego.

Rivera, sin embargo, se mostró optimista de cara a los próximos compromisos y destacó las lecciones que dejó el enfrentamiento ante las campeonas defensoras.

“Siento que realmente podemos mejorar gracias a ese partido. Nos hemos dado cuenta de que, si jugamos como lo hicimos en la segunda parte, podemos llegar más lejos en esta competencia”, declaró Rivera al portal oficial de la FIFA.

La futbolista también agradeció el respaldo de los seguidores puertorriqueños que viajaron para acompañar al llamado “Huracán Azul” en su histórica presentación mundialista.

“Fue maravilloso contar con un apoyo tan grande de nuestros aficionados. Son la razón por la que seguimos luchando. Saber que han viajado tan lejos para estar aquí apoyándonos nos da un gran impulso”, añadió.

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Copa Mundial de fútbolMarruecosSelección Nacional de Fútbol FemeninoNigeriaPuerto Rico
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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