Puerto Rico planta cara a Nigeria, pero cae en el Mundial Sub-17

La selección femenina de fútbol de Puerto Rico mostró una mejor cara este martes en el Mundial de la FIFA Sub-17, pero no pudo evitar una derrota por 2-0 ante Nigeria en su segundo compromiso del torneo, que se celebra en Marruecos.

Luego de caer por 6-0 frente a Corea del Norte en su debut, las boricuas ofrecieron una actuación más competitiva ante el conjunto africano, al que lograron plantarle cara durante buena parte del encuentro.

Aunque Nigeria llevó la iniciativa ofensiva, el partido resultó más equilibrado de lo que reflejó el marcador. Las africanas realizaron 22 disparos, frente a 14 de Puerto Rico, que consiguió colocar seis remates entre los tres postes.

Una de las oportunidades más claras del conjunto puertorriqueño llegó al minuto 77, cuando Isabella Sanabria estuvo cerca de conseguir el gol del empate, pero no logró concretar la ocasión.

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Con el resultado, Puerto Rico sufrió su segunda derrota consecutiva y permanece en el último puesto de su grupo, sin puntos y con ocho goles en contra.

Once titular con el que salió Puerto Rico ante Nigeria. (FPF)