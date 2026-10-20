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Puerto Rico planta cara a Nigeria, pero cae en el Mundial Sub-17

Las boricuas mostraron una notable mejoría respecto a su debut ante Corea del Norte, aunque sufrieron su segunda derrota consecutiva en el torneo

20 de octubre de 2026 - 5:11 PM

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Mía Colón conduce un balón por Puerto Rico en el duelo ante Nigeria. (FPF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La selección femenina de fútbol de Puerto Rico mostró una mejor cara este martes en el Mundial de la FIFA Sub-17, pero no pudo evitar una derrota por 2-0 ante Nigeria en su segundo compromiso del torneo, que se celebra en Marruecos.

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Luego de caer por 6-0 frente a Corea del Norte en su debut, las boricuas ofrecieron una actuación más competitiva ante el conjunto africano, al que lograron plantarle cara durante buena parte del encuentro.

Aunque Nigeria llevó la iniciativa ofensiva, el partido resultó más equilibrado de lo que reflejó el marcador. Las africanas realizaron 22 disparos, frente a 14 de Puerto Rico, que consiguió colocar seis remates entre los tres postes.

Una de las oportunidades más claras del conjunto puertorriqueño llegó al minuto 77, cuando Isabella Sanabria estuvo cerca de conseguir el gol del empate, pero no logró concretar la ocasión.

Con el resultado, Puerto Rico sufrió su segunda derrota consecutiva y permanece en el último puesto de su grupo, sin puntos y con ocho goles en contra.

Once titular con el que salió Puerto Rico ante Nigeria.
Once titular con el que salió Puerto Rico ante Nigeria. (FPF)

El conjunto boricua, que disputa su primera Copa Mundial de la FIFA, buscará cerrar su participación en la fase de grupos con una mejor actuación cuando enfrente a Polonia el viernes 23 de octubre.

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Fútbol profesionalFIFANigeriaSelección Nacional de Fútbol Femenino
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