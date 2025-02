“Sí, me sentí poco respetada. No busqué ese acto. Sentí rechazo hacia esa conducta”, dijo Hermoso. “Manchó uno de los días más felices de mi vida. Y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto ... en el mejor momento de mi carrera no entendía por qué me tenía que estar pasando eso”, agregó.