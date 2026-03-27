Un aficionado inglés pone a la venta su casa para financiar el viaje al Mundial

Un aficionado inglés de 62 años ha puesto a la venta su casa, valorada en 350.000 libras (400,000 euros), para financiar el viaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que seguirá a Inglaterra.

Andy Milne, que se hizo viral en 2022 gracias a una fotografía en Catar sosteniendo la Copa del Mundo, ha estado en nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino, y ha puesto a la venta su residencia en Northwich (Cheshire, Inglaterra) para asistir al décimo.

“La vendo para ir a la Copa del Mundo”, dijo este aficionado al “Daily Mirror”, al tiempo que confirmó que esta es su segunda casa, que la ha tenido desde hace 27 años y que en la actualidad reside en Tailandia.

“Para Catar estuve ahorrando durante años. Voy a intentar que me salga barato, durmiendo en los sofás de gente. Por suerte tengo amigos en México, Dallas y Vancouver”.

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Milne confirmó que planea estar en Estados Unidos las siete semanas que dure el Mundial y que ya tiene entradas para todos los partidos de Inglaterra hasta la final.

Los precios de las entradas han sido criticados por varias asociaciones de aficionados y calificados como una “traición de la FIFA”.