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Un aficionado inglés pone a la venta su casa para financiar el viaje al Mundial

Los precios de las entradas han sido criticados por varias asociaciones y calificados como una “traición de la FIFA”

27 de marzo de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026. (CLAUDIO THOMA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un aficionado inglés de 62 años ha puesto a la venta su casa, valorada en 350.000 libras (400,000 euros), para financiar el viaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que seguirá a Inglaterra.

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Andy Milne, que se hizo viral en 2022 gracias a una fotografía en Catar sosteniendo la Copa del Mundo, ha estado en nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino, y ha puesto a la venta su residencia en Northwich (Cheshire, Inglaterra) para asistir al décimo.

“La vendo para ir a la Copa del Mundo”, dijo este aficionado al “Daily Mirror”, al tiempo que confirmó que esta es su segunda casa, que la ha tenido desde hace 27 años y que en la actualidad reside en Tailandia.

“Para Catar estuve ahorrando durante años. Voy a intentar que me salga barato, durmiendo en los sofás de gente. Por suerte tengo amigos en México, Dallas y Vancouver”.

Milne confirmó que planea estar en Estados Unidos las siete semanas que dure el Mundial y que ya tiene entradas para todos los partidos de Inglaterra hasta la final.

Los precios de las entradas han sido criticados por varias asociaciones de aficionados y calificados como una “traición de la FIFA”.

Asistir a los ocho partidos que podría disputar una selección en su camino hasta la final tiene un precio estimado de 5.000 libras en el caso de las entradas más baratas, 8.500 libras en categoría media, y más de 12.000 libras en el caso de las entradas más caras.

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