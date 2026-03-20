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FIFA impulsa mayor inclusión de mujeres en los banquillos del fútbol femenino

La medida busca acelerar el acceso de entrenadoras tras un Mundial 2023 con baja representación en roles principales

20 de marzo de 2026 - 8:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, permanece en la línea de banda durante el juego de clasificación de la UEFA para la Copa Mundial Femenina de la FIFA entre Inglaterra e Islandia en el City Ground. (Bradley Collyer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Zurich - Las entrenadoras de fútbol tendrán más oportunidades de trabajar en la Copa Mundial Femenina y otros torneos después de que la FIFA aprobara una nueva norma el jueves.

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La FIFA indicó que exigirá en sus torneos femeninos que “al menos una mujer sea entrenadora principal o entrenadora asistente” de cada equipo.

Solo 10 de los 32 equipos en la Copa Mundial Femenina de 2023 tuvieron a una mujer como entrenadora principal, incluida Sarina Wiegman, de Inglaterra, finalista derrotada.

Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA, manifestó en un comunicado: “Debemos hacer más para acelerar el cambio creando vías más claras, ampliando las oportunidades y aumentando la visibilidad de las mujeres en nuestros banquillos”.

La política de la FIFA buscará extender a nivel global lo que el organismo europeo de fútbol, la UEFA, ha hecho en lugares donde el fútbol femenino está más desarrollado.

Aunque solo siete de los 16 equipos en el Campeonato Europeo Femenino tuvieron a una mujer como entrenadora principal, todos los que nombraron a un hombre como entrenador principal tuvieron que contar con una mujer como entrenadora asistente.

Wiegman condujo a Inglaterra a revalidar su título europeo, que fue el tercero consecutivo para ella y el octavo seguido para entrenadoras principales en la competición, una racha que se remonta a 1997.

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FIFACopa Mundial de fútbol
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