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Una eliminada Panamá sigue sin sumar puntos en Mundiales

Croacia superó a los panameños, 1-0, y sigue con opciones de clasificarse ala siguiente ronda

24 de junio de 2026 - 9:43 PM

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El panameño Carlos Harvey lamenta la derrota de Panamá ante Croacia en el Mundial, el martes 23 de junio de 2026 en Toronto (AP Foto/Olivia White) (Olivia White)
Por Lexie Liderman

Toronto - Josip Stanišić envió un centro combado directamente al botín de Ante Budimir, quien lo metió en el arco vacío a los 54 minutos, para que Croacia superara el martes 1-0 a Panamá, que siguió sin sumar un solo punto en los mundiales.

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Croacia sigue con opciones de clasificarse para la siguiente ronda antes de su tercer y último partido de la fase de grupos contra Ghana el sábado. Panamá, que había caído en su primer encuentro de esta edición mundialista ante los ghaneses con un gol agónico, quedó eliminado tras un nuevo tropiezo.

Buscará una misión imposible, conseguir su primer punto en dos participaciones mundialistas, en el último duelo del Grupo L el sábado ante Inglaterra en Nueva Jersey.

Tras una primera parte de ritmo lento, Croacia finalmente logró romper la sólida barrera panameña después del descanso, y el suplente Budimir encontró la red tan solo cuatro minutos después de ingresar en la cancha.

Los croatas estuvieron a punto de marcar otro gol tres minutos después, cuando Luka Modric le pasó el balón a Marco Pasalic en un contraataque, pero el portero panameño Orlando Mosquera bloqueó el disparo de Pasalic.

La selección canalera tuvo tres oportunidades consecutivas a los 67 minutos para empatar el partido. En respuesta, el portero croata Dominik Livakovic realizó tres paradas espectaculares, en la tercera de las cuales apenas logró tocar con la mano el balón para enviarlo por encima del travesaño.

El grupo L se decidirá el sábado. Inglaterra y Ghana están empatadas en cuatro puntos, mientras que Croacia suma tres. Ghana y Croacia jugarán también el sábado en Filadelfia.

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