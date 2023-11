En una movida que asombró incluso a los directivos del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), el decatleta Ayden Owens Delerme decidió mudarse a Puerto Rico junto a su nuevo entrenador -el medallista olímpico Lawrence “LoJo” Johnson- para establecer su centro de entrenamiento en San Germán mientras busca la clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Owens Delerme -que hizo el anuncio el martes en una conferencia de prensa realizada en la Casa Olímpica, del Viejo San Juan- lleva dos meses en el país en un proceso de rehabilitación de su lastimada rodilla izquierda en Salinas. Se espera que el deportista se establezca en la llamada “Ciudad de las Lomas” el 1 de diciembre.

“Estoy super emocionado de anunciar que he tomado la decisión de entrenar aquí en Puerto Rico para prepararme para los Juegos Olímpicos en París 2024″, señaló un sonriente medallista de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Yo tengo aquí a mi coach, a mi entrenador nuevo. Hemos estado aquí en Puerto Rico por los pasados dos meses entrenando, recuperándome del Campeonato Mundial porque tuve un procedimiento de mi rodilla. Pero ahora me siento superbién, me siento en buena salud, y me estoy preparado, pues tenemos nueve meses más para lograr esa medalla (olímpica) que estamos buscando”, agregó Owens Delerme al afirmar que moverse a Puerto Rico “fue una decisión fácil”.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están calendarizados para llevarse a cabo del 26 de julio al 11 de agosto.

El campeón de la NCAA aceptó que en el estado de Arkansas, donde entrenaba, tiene las facilidades para tener una preparación óptima que lo lleve a las Olimpiadas.

Owens Delerme usará las instalaciones de la Universidad Interamericana de San Germán. (Denes Erdos)

Sin embargo, entiende que en Puerto Rico también existen las instalaciones adecuadas y reiteró su interés en conocer mejor el país y su gente y perfeccionar su español.

“Para mí es más importante estar aquí, conocer la gente, el idioma y entrenar en la patria. Estoy llevando los colores de Puerto Rico, así que es importante entrenar aquí. Hay muchos más recursos en Estados Unidos, pero aquí lo tienen todo”, dijo Owens Delerme, quien fue el que le planteó la idea al Copur.

El atleta recibirá el apoyo del Copur, de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y de la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, que prestará sus instalaciones deportivas para su entrenamiento.

De igual manera, cuenta con la ayuda del alcalde de Hormigueros, Pedro Juan García Figueroa, que puso a disposición del atleta las instalaciones de gimnasia que se usaron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010.

Owens Delerme reconoció que cuando le comentó a algunas personas que quería establecerse en Puerto Rico, la “mayoría de la gente me dijo que no es una buena idea”.

“La gente en Estados Unidos dice que tenemos todo allá en la universidad (de Arkansas). Eso es un ‘mini olympic training center’. Tienes de todo. Nutricionistas, sala de pesas, pista.... Todo en un mismo sitio. (Le recodaban que) En Puerto Rico no hay luz, no hay cosas, hay problemas. Pero eso no es real. Tienen muchas cosas aquí”, apuntó el atleta a mencionar las ayudas que ha recibido del Copur, de la Fapur y de la Interamericana.

“Sí. Hay mucha gente que no quiere que yo entrene aquí. No sé por qué. Piensan que tal vez... ¿Por qué dejarías Estados Unidos para entrenar en otro lugar? No es tan bueno para entrenar. Para mí, no importa. Me importaba más por qué lo estoy haciendo. Yo quería estar en Puerto Rico. Quería asegurarme de que si podía llegar a los Juegos Olímpicos, lo haría donde quería estar”.

Por su parte, Johnson expuso que se sentía muy a gusto en Puerto Rico y “muy emocionado de poder ayudar a Ayden en su viaje a los Juegos Olímpicos”.

El entrenador, que se destacó como pertiguista y ganó plata en este evento en las Olimpiadas de Sidney 2000, contó que conoce a Owens Delerme desde que estaba en la escuela superior y que siempre ha creído que el boricua es un atleta “bien talentoso, uno de los mejores atletas del mundo”.

“Cuando tuve la oportunidad (de entrenarlo), dije que sí. Es una muy buena oportunidad, y estoy honrado no solo de ayudar a Ayden sino también de ayudar a la nación de Puerto Rico”, articuló el también campeón mundial bajo techo de 2001.

Johnson añadió que su pupilo tiene una oportunidad de crecimiento en la pértiga, evento que fue su especialidad en sus años como atleta.

En marcha el plan de entrenamiento

Owens Delerme tiene en agenda buscar su clasificación olímpica en los Mt. SAC Relays, pautados para abril de 2024 en California, y en el Hypomeeting, en Götzis, Austria, en mayo de ese año. El atleta, que hasta este momento está clasificado por ranking, debe conseguir 8,460 puntos para conseguir un cupo por marca.

“Antes de eso, vamos a hacer competencias pequeñas aquí. Haciendo vallas, pértiga... No vamos a hacer competencias bajo techo porque el enfoque sólo está en las Olimpiadas y tengo que mantener mi salud”, explicó el decatleta, que viene de recuperarse de una molestia en su rodilla izquierda que lo aquejaba desde antes del Mundial de Oregón 2022, evento en el que quedó en cuarta posición con 8,532 puntos.

Entre las competencias que podría hacer en Puerto Rico están las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), donde puede hacer eventos individuales. También están los Campeonatos Nacionales y otros eventos de la Federación.