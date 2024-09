Adriana Díaz no continuará trabajando con el entrenador Qiu Jian Xin en Japón y reforzará su equipo de trabajo

“ Me voy a quedar en Utuado entrenando. Creo que desde pequeña he viajado a muchos lugares distintos y sé cómo se entrena en cada país. Esa información la mantengo conmigo y me quedo entrenando en Utuado lo que ya aprendí ”, dijo Adriana en un aparte con la prensa.

No obstante, esto no implica que ella y su equipo de trabajo se estén recostando en los laureles y éxitos del pasado.

“ Esa es una buena conversación porque yo difiero totalmente. Siempre hablamos de eso y nunca terminamos de acuerdo, porque él (Bladimir) cree que fue eso (lo que le afectó en su partido contra la coreana). Yo creo que fue simplemente que me quedé en lo mismo. Estaba 3-0 y ella cambió y empezó a defender mejor y a atacar mejor. Yo simplemente como que no tuve un contraataque”, comentó la atleta.

“Vamos a estar trabajando la base mayormente en Puerto Rico, con campamentos (afuera). No diría que no volvemos a Japón, sino que no vamos a ir al centro que íbamos en Japón. Puede ser que vayamos a otro centro a hacer campamentos allí. No es lo mismo que en Osaka. Puede ser que ahora vayamos a otra ciudad, a otra escuela, que no sé si es en Nagoya. Estamos haciendo una serie de movidas, que todavía nos las he terminado pero van a estar bien bien interesantes”, prosiguió Bladimir.