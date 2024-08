Adriana Díaz se mantiene entrenando en Utuado para su próxima parada en el WTT Champions Macao

Trujillo Alto - La tenimesista Adriana Díaz no tocó la raqueta a su regreso de los Juegos Olímpicos de París 2024 .

“(Estar en Utuado) es uno de los fundamentos de mi carrera. Es algo que me llena de mucha energía para poder seguir con las competencias que están bien fuertes”, dijo Díaz.

“Ahora mismo estoy en Utuado, lo que pase en el futuro no sé. Antes de las Olimpiadas también me estaba preparando en Utuado. Ya hace varios meses que no entreno en Japón, estoy aquí en casa, feliz, con mi familia, con mi entrenador y mis hermanas. Estoy supercontenta”, aseveró.