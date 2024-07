Adriana Díaz reacciona feliz al conocer los primeros pareos en los Juegos de París 2024: “El sorteo salió bastante bien”

“El sorteo salió bastante bien. Todas las atletas aquí son muy buenas. Pero no creo que en las primeras rondas tenga mucha dificultad porque soy mejor que las contrincantes con las que voy a jugar. Pero si no juego a mi 100 por ciento, no voy a ganar”, dijo Adriana, quien en Tokio 2020 perdió en su primer juego y en Río 2016 acumuló marca de 1-1.