Jasmine Camacho-Quinn evidencia su gran estado físico en una publicación en redes sociales

“Este año no ha sido como quería, pero lo único que tenía que hacer era dar un paso atrás y estar agradecida. No me doy el crédito que merezco. Siempre me esfuerzo por lograr más, lo cual no es un problema, pero finalmente me doy una palmadita en la espalda. Estoy en mis etapas finales de preparación para los Juegos Olímpicos de París y me siento increíble”, abundó.