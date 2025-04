¡Adriana power! La utuadeña supera de todo para avanzar en la Copa del Mundo en China

“Fue muy incómodo al principio, especialmente por la situación con mi servicio. Pero no dejé que me afectara. Entiendo que el sistema de reclamar puntos (TTR) es bastante divertido y muy beneficioso para el deporte. Me encanta jugar en coliseos como este, con un público entendido. Estoy satisfecha por haber ejecutado con calidad. No tengo mucha oportunidad de entrenar con zurdas, así que fue grandioso pasar este grupo que tenían dos zurdas de calidad”, apuntó Díaz a la ITTF en el Estadio Galaxy, un lujoso venue en la ciudad de Macao, China.