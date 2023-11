Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile — Luis Joel Castro dijo que le dejó la puerta abierta al cubano Luis Zayas para que le arrebatara el oro en la final de salto de altura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aunque agregó que tiene satisfacción haber competido tan “tarde” en la temporada.

Castro reconoció que tenía que haber superado los 2.27 metros y obligar a Zayas a ir por los 2.30, en donde “hubiese ganado cualquiera de los dos”.

“Definitivamente se la hice fácil”, dijo Castro.

El boricua reveló que Zayas le confesó luego de ganar, “esa medalla era tuya”. Si Castro y el cubano superaban los 2.27 metros, el puertorriqueño se hubiese agenciado del oro porque fue el primero en rebasar la altura anterior de 2.24 metros.

Castro detalló que fue culpa suya haberse enfriado entre saltos y a la espera de que le tocara el turno de brincar.

El no haber estado en calor le quitó tal vez la posibilidad de pasar los 2.27 metros. Estuvo cerca en su segundo intento. “Perdí el ritmo, el enfoque, y me molesto conmigo porque soy un veterano que no está para estar perdiendo el tiempo”, agregó.

A pesar del enojo, Castro se disfrutó la medalla de plata. Agitó la monoestrellada y corrió por el Estadio Nacional para compartir su logro junto a los miles de fanáticos que vieron la jornada de atletismo de este viernes.

Y explicó que una presea de plata es buena y un desempeño medallista a esta etapa del año, cuando la temporada ha concluido, es motivo de celebración.

“Me sorprendí porque mira la fecha en que estamos. Participé en los Centroamericanos en el verano, luego en el Mundial. Estaba en ‘aguas extrañas’. No sabía lo que iba a pasar. Pero hoy me levanté nuevo y es por eso que me llevé la plata”, sentenció.