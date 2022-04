Los “Alexanders” se quedaron con los premios y las donaciones del Puerto Rico 10K Run.

Mientras el corredor elite Alexander Torres ganó la prueba y un premio de $1,000, la presentadora y jogger Alexandra Fuentes levantó miles en donaciones para la Fundación Hospital Pediátrico al superar por mucho el reto que le puso para la carrera el expelotero de las Grandes Ligas, Carlos Delgado.

Por acuerdo mutuo, Delgado iba a pagar $1 de donación a la Fundación Hospital Pediátrico por cada participante que Fuentes rebasara en el Puerto Rico 10K Run hasta un máximo de 2,100. La corredora, además, debía ser la última en salir a correr de entre todos los corredores inscritos.

Pues Fuentes rebasó a 4,909 participantes y arribó en la posición 571 entre los 5,480 participantes. Cronometró 51 minutos con 48 segundos al cruzar la meta.

Los $2,100 están al menos garantizados para la Fundación Hospital Pediátrico.

“Carlos debe estar demasiado feliz. Cumplí con el reto que tenía”, expresó Fuentes.

Más adelante los organizadores informarán el total donado para la Fundación Hospital Pediátrico. Pero Fuentes adelantó este domingo que la empresa T-Mobile se comprometió a parear los $2,100 que donará Delgado.

/ El mejor fondista del momento en Puerto Rico no tardó mucho en dominar la competencia sobre un grupo de corredores elites que también se dio cita en la carrera. (Teresa Canino Rivera)

En la foto a la derecha, Angelín Figueroa, la primera fémina en llegar a la meta. (Teresa Canino Rivera)

La joven Summer Márquez y su madre Liz López. (Teresa Canino Rivera)

La carolinense ganó la rama femenina con tiempo de 37:00. (Teresa Canino Rivera)

De regreso al Teodoro Moscoso en dirección contraria, Torres se quedó solo. (Teresa Canino Rivera)

Figueroa tiene miras a participar en los 1,500 metros del evento de pista y campo Puerto Rico International Classic, que se celebrará en mayo en el estadio Paquito Montaner. (Teresa Canino Rivera)

La carrera tuvo disparo de salida a las 6:00 de la mañana. (Teresa Canino Rivera)

El primer boricua en Coamo 2022 cruzó la primera milla en 4:45 minutos por la primera vuelta junto al juvenil coameño Osvaldo Martínez. (Teresa Canino Rivera)

En la actividad participaron sobre 5,500 corredores. (Teresa Canino Rivera)

Figuras como Raymond Arrieta, Gil Marie López, Alex DJ y la periodista Layza Torres participaron en el 10K. (Teresa Canino Rivera)

Este fue el primer evento sobre el Puente Teodoro Moscoso desde el 2016. (Teresa Canino Rivera)

Los corredores o caminantes inscritos tendrían una ventana de tres horas para completar la ruta de 10 kilómetros. (Teresa Canino Rivera)

El evento provocó el cierre de varias carreteras y vías cercanas al epicentro de la prueba. (Teresa Canino Rivera)

Jorge Pabón, "El Molusco". (Teresa Canino Rivera)

3 de abril del 2022 San Juan, Puerto Rico Celebración de la carrera del puente Puente Teodoro Moscoso. En la foto, la joven Summer Márquez y su madre Liz López.

Corredores con las banderas de Manatí y Jayuya. (Teresa Canino Rivera)

Torres cruzó la meta al frente de una matrícula de sobre 5,500 corredores en tiempo de 29 minutos y 6 segundos. (Teresa Canino Rivera)

El Puerto Rico 10K Run en cierta manera busca revivir el éxito que tuvo durante casi 20 años el World’s Best 10K. (Teresa Canino Rivera)

La presentadora Alexandra Fuentes. (Teresa Canino Rivera)

La carrera aspira a recaudar al menos $50,000 para la Fundación Hospital Pediátrico, tanto por gestos como los de Delgado y T-Mobile, como por las donaciones de los miles de participantes en la carrera.

Fuentes llegó al fondismo hace uno o dos años, contó la presentadora. Pero se ha hecho sentir inmediatamente en esta comunidad de joggers de miles de miembros que le siguen los pasos a elites como Torres y Angelín Figueroa en las carreras pedestres de Puerto Rico. Figueroa fue la ganadora de la rama femenina.

Fuente se alegró tanto por la obra de donar a la Fundación como por el cariño que recibe de los joggers.

Este domingo, de hecho, Fuentes sirvió de cheerleader para los miles de participantes que arrancaron antes que ella.

“Lo más que uno disfruta es la gente. Quiero darle las gracias a toda esa comunidad de corredores. Llegué aquí casi un año o dos años y son gente supermaravillosa. Me han recibido con cariño. Me siento parte de ellos. Quiero seguir creciendo y superado mis metas. En la marcha, uno se encuentra a hombres, pero sobre todo a mujeres que me dan las gracias y me dicen, ‘estoy aquí porque me motivaste’”, agradeció la presentadora.