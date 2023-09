Panam Sports, la organización que rige los Juegos Panamericanos, trabaja para corregir los señalamientos que le hizo la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), de manera que confían estar en cumplimiento con el código de esa organización antes de la inauguración de la justa continental de Santiago, Chile, el 20 octubre.

El doctor puertorriqueño Enrique Amy, quien forma parte de la comisión médica de Panam Sports, explicó que el desacuerdo entre la WADA y ente el organismo deportivo es la aprobación del plan de distribución de pruebas para la competencia. Para poder someterlo, la comisión necesitaba saber cuántas pruebas el comité organizador iba a pagar.

“Lo que falta por aprobar es el plan de distribución porque no se ha sabido cuántas pruebas se van a hacer. Eso dependía del comité organizador de los Juegos, que es quien tiene el presupuesto para pagarlas”, compartió Amy.

El odontólogo reiteró que Panam Sports maneja este asunto y que estarán en cumplimiento para antes que comiencen los Panamericanos el próximo mes de octubre. La competencia se extenderá hasta el 5 de noviembre.

Durante su segunda reunión del año en Shanghai, China, la WADA hizo varios anuncios -entre ellos- que Panam Sports no ha cumplido con el código antidopaje y le dio 21 días para hacerlo.

“En este caso, el incumplimiento se debe a que no se tomaron acciones correctivas críticas para su programa antidopaje en una fecha límite acordada como parte del ejercicio del Cuestionario de Cumplimiento del Código de la WADA”, informó el organismo que combate el dopaje en el deporte en un comunicado de prensa con fecha del 22 de septiembre.

La WADA explicó que, debido a este incumplimiento, Panam Sports perdería privilegios, como el no poder ocupar ningún cargo dentro de la organización ni recibir financiamiento para el desarrollo de actividades para combatir el dopaje.

De no cumplir con lo solicitado por la WADA, las marcas que se hagan en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 -en los que Puerto Rico competirá con una delegación que podría ascender a los 230 competidores- no podrán ser reconocidas por las diversas federaciones internacionales. De igual manera, si algún competidor falla un control antidopaje no se le podrá sancionar, compartió Amy.