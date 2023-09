Asuntos relacionados con la fecha de realización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el que la FIBA que no avale el torneo de baloncesto, entre otros temas, ha provocado que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) no tenga una lista final de los atletas que representarán al país en la justa continental y que no pueda ofrecer un estimado de medallas a 30 días de la inauguración de la competencia en Chile.

Así lo estipularon la presidenta del Copur, Sara Rosario, y el director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR), Fernando Olivero, quienes esperan tener esa información a finales de este mes, luego que examinen la lista final que le enviarán al comité organizador de los Panamericanos y puedan ver analizar los atletas que enviarán de otros países.

Ambos directivos manifestaron este miércoles durante una conferencia de prensa que esta no es una situación exclusiva del Copur, sino que también afecta a los comités olímpicos de todos los países que verán acción en la justa, que está pautada para llevarse a cabo entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

Hasta hoy, miércoles, el Copur informó que tenía certificados un total de 214 atletas -122 féminas y 92 hombres- y tenía otros 20 en evaluación. El ente deportivo estima que la delegación final podría llegar a 230 competidores.

Rosario explicó que la inscripción final con el comité organizador vence el 29 de septiembre, por lo que el día 27 de este mes será la última fecha en la que el Copur tendrá para revisar la lista de atletas y se espera que ese día se tenga el número final de la delegación.

Uno de los casos más llamativos es el del equipo masculino de baloncesto, que cuyos integrantes no fueron anunciados.

Olivero argumentó que durante las últimas dos semanas han trabajado junto a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) para identificar jugadores que puedan conformar el Equipo Nacional. Reconoció que el proceso de reclutamiento no ha sido fácil y explicó que debido a que la FIBA no avala el torneo, los equipos no han permitido que los jugadores profesionales jueguen en el evento.

“Esto crea otro problema, no tienen permiso y segundo el seguro no les cubre. Nosotros tenemos, aproximadamente, más de 40 jugadores participando en ligas extranjeras. La Federación está haciendo un trabajo encomiable tratando de identificar esos 12 atletas. Estamos en proceso y por eso no estamos dando ningún nombre todavía”, expresó Olivero.

“Esta realidad no solo la tiene Puerto Rico, sino todos los países que van a estar participando”, añadió Olivero.

Carlos Arroyo, gerente general del combinado masculino, ha manifestado su deseo de confeccionar una plantilla joven para los Panamericanos. (Ramon "Tonito" Zayas)

El gerente general del seleccionado masculino, Carlos Arroyo, ha reiterado el interés de llevar talento joven a los Panamericanos, al igual que lo hizo para los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, donde la escuadra logró la presea de bronce.

PUBLICIDAD

Otra situación con la que han tenido que trabajar es con la renuencia de las universidades de darle permiso a sus estudiantes atletas para participar y que atletas como la vallista de velocidad Jasmine Camacho-Quinn y el decatleta Ayden Owens-Delerme han dicho que no participarán porque la fecha de los Panamericanos les afecta su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, pautados entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

De hecho, las plazas de estos dos deportistas fueron rechazadas por el Copur, al igual que otras 13 en deportes como ciclismo, ecuestre, golf, judo, aguas abiertas, piscina y surf.

Hay que recordar que esta edición de los Panamericanos no se realiza en el verano. De igual manera, coincidió con los Juegos Centroamericanos y de Caribe San Salvador 2023, que estuvieron en escena del 23 de junio al 8 de julio.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario (derecha), junto al director del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero Lora. (MARCOS CABALLERO)

En el caso del análisis de las medallas, Rosario dijo que siempre se desea superar la actuación de la edición anterior, en este caso la de Lima. Sin embargo, aún están en el proceso de recopilar toda la información pertinente para poder dar un cálculo real.

“Nuestra expectativa como tal es siempre mejorar a nuestra participación anterior. Va a ser complicado superar Lima, pero en esas estamos. Todavía el Departamento de Alto Rendimiento tiene que hacer los análisis finales. También hay que mirar el nivel de competitividad de los otros países”, expresó por su parte Rosario, quien recordó que hay países han declinado participar en eventos, lo que también incide en el análisis de las medallas.

PUBLICIDAD

Para la pasada edición de los Panamericanos, celebrada en Lima del 26 de julio y el 11 de agosto de 2019, Puerto Rico viajó con un total de 239 atletas y conquistó 24 preseas: seis de oro, cuatro de plata y 14 de bronce.

De igual manera, el DAR se encuentra en el proceso de analizar cuántas plazas olímpicas podrían conseguir Puerto Rico. Los Panamericanos otorgarán boletos en balonmano, boxeo, breaking, clavado, escalada, ecuestre, gimnasia, polo acuático, surf, tenis de mesa, tiro, tiro con arco y vela.