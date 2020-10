Cuando se compite en eventos elite de larga distancia, como fue el caso del Campeonato Mundial de Media Maratón que se celebró recientemente en Polonia, los atletas saben que hay probabilidades de encarar algún contratiempo, ya sea una caída que los saque de ritmo o un doloroso calambre.

Sin embargo, la fondista puertorriqueña Beverly Ramos jamás pensó que pudiera sufrir un ataque de asma durante una carrera, y eso fue -precisamente- lo que le ocurrió el pasado sábado cuando compitió en el mencionado evento celebrado en la ciudad de Gdynia.

La atleta, que busca su boleto para las Olimpiadas de Tokio 2021 en el evento de maratón, compartió que es la primera vez que le sucede eso durante una competencia. Sin embargo, reconoció que había visto unas “banderitas rojas” a las que no les hizo mucho caso.

Así las cosas, Ramos culminó la carrera de 13.1 millas con marca de 1:14:39. Un tiempo por debajo de sus expectativas, que eran hacer 1:11:30, y de su mejor crono para esta distancia (1:12:09).

“Me quedé con muchas ganas de hacer un mejor tiempo, pero no me sentí bien. Tuve un episodio de asma en medio de la carrera”, expresó Ramos.

“Me ha pasado anteriormente, pero me frustró un poquito porque me pasó en un momento en el que me sentía muy bien. Hice los ajustes en la carrera porque era necesario que terminara y obtuviese mis puntos. Pero fue bien sufrido porque cuando uno no se siente bien no está esa chispa para disfrutarse el momento”, añadió.

La deportista sostuvo que nunca había padecido de asma hasta este verano, cuando una gigantesca columna de polvo del desierto del Sahara cubrió los cielos del país durante los días 22 y 23 de junio lo que llevó a las autoridades a catalogar el aire de “muy insano”.

Ramos agregó que los episodios de asma que sintió los trató con albuterol, un medicamento que se usa para prevenir y tratar síntomas como el silbido al respirar y la respiración entrecortada, provocados por condiciones pulmonares como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo y a raíz de lo sucedido en Polonia, ya comenzó a buscar opiniones médicas para atajar esta situación de salud lo más pronto posible y evitar que se repita.

“Me dio mucho coraje porque me sentí preparada, y esto es algo que seguiré llevando a mi próximo compromiso. Sé que la condición (física) está y el entrenamiento que hice está. Tengo que hacer ese ajuste de que eso no me puede volver a pasar en ninguna carrera, porque si tú no puedes respirar no puedes correr”, insistió la plusmarquista nacional.

La competidora tiene en planes competir el 20 de diciembre en el Proyecto Maratón, que se realizará en Phoenix, Arizona. Esta carrera es solo para competidores elite que buscan su pase a Tokio y que han tenido problemas para conseguir carreras a consecuencia de las cancelaciones o posposiciones provocadas por la pandemia de coronavirus.

De hecho, Ramos había pedido solicitado para competir en el Maratón de Valencia (6 de diciembre, España) y para el Maratón de Houston 2021, que fue cancelado a principios de este mes por la pandemia. La maratonista no fue aceptada para correr en la competencia de España, en la que solo aceptaron unos 200 atletas elite de 800 que pidieron entrar.

Alegre por su pupilo

No todo fue tristeza para la corredora, toda vez que uno de los atletas que entrena con ella, el dominicano Álvaro Abreu Martín, logró una marca nacional en la competencia mundial con tiempo de 1:03:58.

“Ávaro logró romper la marca nacional de República Dominicana. Eso fue algo refrescante”, expresó con alegría Ramos.

“Es importante tener resultados en ambas facetas y ver el crecimiento de los otros atletas”, puntualizó.