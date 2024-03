Brian Toth termina su actuación en el Mundial de Surfing y ahora irá a apagar el fuego en Texas

“No me hace llorar, por ahora. De seguro una lágrima se me va a salir horita”, dijo Brian Toth a preguntas de El Nuevo Día sobre las sensaciones que vivió al ver el recibimiento que le dio la afición del patio tras salir del agua hasta la zona mixta. “Pero estoy contento, pasé par de rondas (del Mundial). Eso era lo que yo quería hacer. Poner un buen ‘performance’ aquí. Me siento bien, el cuerpo está bien, mentalmente estaba bien, estuve peleando todo el heat. No me salía. El océano no estaba a mi favor. Quizás lo traté de forzar un poquito buscando aquí y allá, pero lo que pasó, pasó”.