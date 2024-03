Tras grave accidente, Carlos Cabrero celebra la oportunidad de ver a su hija Havanna en el Mundial de Surfing

“Yo no tuve la oportunidad de estar en mi casa compitiendo en un evento tan grande como este, pero sí he estado en competencias internacionales, que me he sentido muy orgulloso de representar a mi tierra. Nunca he tenido la atención que ella tuvo en este evento por compararlo de esa manera, pero sí he tenido la oportunidad de competir a un nivel muy alto”, comentó.