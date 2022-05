La Cámara de Representantes aprobó unánimemente este martes el proyecto 1203 que persigue requerir al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), junto con sus federaciones afiliadas, a publicar anualmente sus estados financieros auditados y planillas contributivas.

El proyecto fue presentado por el representante Eladio Cardona Quiles, iniciativa promovida por la exfutbolista Karla Aponte, quien denunció las carencias que vivió en la práctica del deporte con la Selección Nacional de fútbol femenino.

La pieza legislativa, que tiene el propósito de garantizar la transparencia y velar por el uso correcto de los fondos públicos dirigidos al deporte puertorriqueño, enmendaría la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño (Ley 5-2022) y la ley orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“Yo lo que busco es cómo puedo pelear para conseguirle más de los ocho millones de dólares que se le da al Comité Olímpico, y cómo se puede justificar el aumentar aún más la capacidad que tengan ellos”, expresó Cardona Quiles, quien preside la Comisión de Recreación y Deportes, en un comunicado de prensa.

“Es un proyecto que es meritorio para el país para que las cuentas estén claras, y busquemos más alternativas de poderlos ayudar (económicamente). Ahora son ocho millones de dólares que se le asignan al Comité Olímpico, y ahí vamos a ver si en realidad necesitan una aportación adicional. Estaremos luchando en la Asamblea Legislativa para buscar más fondos”, agregó.

Aponte también expresó satisfacción por la aprobación del proyecto en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Yo no gano nada con este proyecto. Ningún trabajo, ningún “puesto” en el gobierno, ningún reconocimiento, ni un solo dólar. No gano NADA. Pero aún así me he desvivido por este proyecto por años. Lo hago porque sin importar lo que pase, yo quiero saber que yo hice todo lo posible para mejorar el calibre del deporte en Puerto Rico, y garantizar el trato justo de los atletas. He nadado contra la corriente todo este tiempo porque es lo CORRECTO. Y si algo me conmueve de la votación de hoy, es que sin importar partidos políticos ni creencias, hoy la Cámara de Representantes se unió para hacer lo correcto también”, escribió.

El proyecto recibió una serie de enmiendas en sala para, entre otras cosas, brindarle facultad a Recreación y Deportes de solicitar informes y realizar auditorías como custodio de los fondos que le provee el Estado a cualquier federación deportiva, esté o no bajo la jurisdicción del Copur.

Asimismo, fueron aprobadas enmiendas para establecer que el Copur, así como aquellas federaciones y organizaciones deportivas que reciban fondos públicos en cantidades igual o mayores a $1 millón deberán presentar sus estados financieros auditados y sus planillas contributivas, que serán publicadas antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponden.

Por su parte, las federaciones afiliadas al Copur y las organizaciones que estén bajo su jurisdicción que reciban fondos públicos en cantidades que no sobrepasen $1 millón deberán presentar un estado de situación financiera, en lugar del estado financiero auditado.

Tanto la presidenta del Copur, Sara Rosario, así como el presidente de la Federación de Baloncesto Yum Ramos expresaron reparos con la medida. Aunque está de acuerdo con la transparencia financiera en las federaciones, señalaron temor de lo que esta exigencia pueda provocar sobre todo para federaciones con un presupuesto modesto.

Rosario participó de las vistas públicas del proyecto. El DRD, mientras tanto, apoyó la aprobación de la medida.