Con la expectativa de impactar cerca de 15,000 estudiantes de todo Puerto Rico, un grupo de jóvenes de Aguas Buenas inauguró este martes una nueva iniciativa de visitas guiadas de la exposición fotográfica “3,000″, que contiene imágenes históricas tomadas por El Nuevo Día del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

La exposición se encuentra en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

“Vamos a tener un grupo de guías que les van a estar explicando el contexto, qué ocurrió con Clemente, por qué esas fotos, y se va a cubrir la vida de Clemente básicamente como pelotero, pero también como persona, como defensor de los derechos humanos, como líder y como una figura que nos representa a todos los puertorriqueños”, comentó Javier Vidal, vicepresidente Comercial de GFR Media.

La expectativa del proyecto de El Nuevo Día Educador es recibir por día –de lunes a viernes– a unos 400 jóvenes del programa Refuerzo Académico Extendido (RAE) del Departamento de Educación, que pretende cerrar las brechas de aprendizaje de sobre 62,000 estudiantes en 600 escuelas participantes. Se espera que 300 escuelas visiten la exposición.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, estuvo presente en el comienzo de las visitas guiadas. Allí, celebró la oportunidad que brinda la iniciativa a miles de estudiantes de conocer a fondo la vida de Clemente.

“Creo que es una oportunidad única de conocer no solamente cómo fueron esas horas y esos días antes del hit 3,000, que obviamente pone en el mapa mundial a Roberto Clemente, sino que igualmente es una oportunidad de conocer un puertorriqueño que trascendió lo que es nuestra demarcación territorial, y no solamente tuvo unas aportaciones en el béisbol… tuvo unas aportaciones filantrópicas”, expresó a El Nuevo Día.

“Para mí es importante que los estudiantes se lleven no solamente esa parte del hit 3,000, sino ese ser humano, ese puertorriqueño que trascendió y marcó vidas”, abundó el titular de Educación.

Decenas de estudiantes de entre 15 y 18 años, de la Escuela Superior Urbana de Aguas Buenas, fueron los primeros en disfrutar de un recorrido guiado de la exhibición, que presenta imágenes tomadas por el fotoperiodista Luis Ramos y recoge lo acontecido el día que Clemente conectó su hit 3,000 el 30 de septiembre de 1972, hasta su muerte el 31 de diciembre de ese año.

“Es importante que conozcamos la historia de nuestro país”, opinó Jessica Ramírez, directora del programa RAE. “Es una iniciativa excelente para los estudiantes, no es solamente por salir de la escuela, sino que conozcan su historia, se sientan orgullosos y se puedan empoderar de ella”.

La exposición está colocada en las afueras del Estadio Hiram Bithorn. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

Una vez completada la visita guiada –entre 40 minutos y una hora– los jóvenes iniciarán un proceso de desarrollo de ensayos en los que explorarán lo aprendido. Algunos de esos escritos serán seleccionados para publicar en un suplemento de El Nuevo Día Educador.

Entre los estudiantes presentes estaban Yeniel Ocasio, Alanna Figueroa, Ana Sofía Lebrón y Jaheliz Pedraza, todos de 16 años, quienes compartieron su emoción por explorar la vida de una figura puertorriqueña que marcó la historia, de quien habían oído, pero que no conocían a profundidad.

“A mí desde chiquito siempre me gustaba Roberto Clemente, pero no tenía tanta información sobre él. Siempre me gustó el 21, es mi número favorito gracias a él. Y me gusta la iniciativa, porque puedo comprender más sobre él, cómo era como persona”, expresó Yeniel.

“Me gusta la iniciativa, porque siempre he pensado que dicen: ‘Vamos a celebrar el día de Roberto Clemente’, pero no profundizan, no cuenta en sí su historia. (…) Entonces, estar aquí y aprender un poco más sobre él, ver las fotos y que te expliquen, es chévere”, agregó Alanna. “Aquí nos profundizan más, y uno conoce más lo humilde que era, y cómo era con la gente”, compartió Ana Sofía.

La exposición “3,000″ fue exhibida en el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan, desde el 30 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Se estima que más de 100,000 personas visitaron la instalación. Próximamente, una réplica de la exhibición se instalará en el hogar de los Pirates de Pittsburgh, el PNC Park, para ser expuesta durante la temporada 2023 de las Grandes Ligas.