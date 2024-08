Cierre de película: concluye el surfing en los Juegos Olímpicos con una ballena saltando en el agua como telón de fondo

No es inusual que animales silvestres, como aves, focas e incluso tiburones aparezcan durante competencias de surf en todo el mundo.

“Realmente no me doy cuenta, pero acabo de hacer historia”, dijo Vaast. “No puedo estar más orgulloso de representar a Tahití y a Francia en casa”.

“Chopes me dio tantas buenas olas, tantos buenos resultados. Así que no me puedo quejar”, dijo Medina, usando un apodo común para Teahupoo.