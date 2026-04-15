No llega la primera: Piratas no logran remontada en Canóvanas

Los Piratas de Quebradillas coquetearon con su primera victoria de la temporada el martes antes de caer, 104-99, frente a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Fue la novena derrota al hilo para los corsarios (0-9), aún sin conocer el triunfo en el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La escuadra de Guajataca perdió hasta por 16 tantos, achicando el marcador hasta dos tantos en el cuarto periodo sin lograr una ventaja en el desafío.

Quebradillas venía de perder en doble tiempo extra contra los Santeros de Aguada, quienes escaparon del Coliseo Raymond Dalmau con un triple ganador de Antonio Ralat. En el revés anterior, también cayeron en un tiempo añadido en Arecibo.

El quinteto del dirigente nacional Carlos González, en cambio, encadenó triunfos para mejorar a 3-3.

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Hunter Tyson lideró a los Gigantes con 26 puntos y nueve rebotes. Jaylen Nowell encestó 21 unidades y Kristian Doolittle finalizó con 15.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay fue el mejor con 16 puntos. Víctor Liz tuvo 14, mientras que Kendall Munson y Dimencio Vaughn atinaron 13 cada uno. Carlos Emory finaló con 12 y el novato Reinaldo Santana coló 11.

Un inicio de 8-2 de los locales fue suficiente para mantener la ventaja durante todo el encuentro.

Los Gigantes ganaron la primera mitad, 46-39, con 16 puntos de Tyson. Quebradillas se vio abajo hasta por 15 tantos previo a ponerse en juego en el descanso.

Los Gigantes volvieron a despegarse por doble figura en con un tercer parcial de 32 puntos para dominar el pizarrón, 78-64.

Quebradillas, desesperado por su primer victoria del torneo, tuvo un avance 13-6 en el inicio del cuarto parcial, bajando el déficit a siete (84-77).

La presión ofensiva de los visitantes continuó. Canastos consecutivos de Munson y Reinaldo Santana acercó a los Piratas, 89-85, con 4:40 minutos por jugarse, obligando a los Gigantes a pedir tiempo.

En riesgo de perder la delantera, triple de Tyson, rebote ofensivo de Doolittle para cesta y penetración acertada de Nowell alejaron nuevamente a los Gigantes, ganando 96-89.