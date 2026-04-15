En suspenso la reanudación de la semifinal entre Cangrejeras y Valencianas

La Federación Puertorriqueña de Voleibol tiene hasta el 3 de mayo para concluir la temporada 2026, ya que en esa fecha vencen los avales internacionales que permiten la participación de jugadoras refuerzos en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Con la serie semifinal pospuesta debido a los recursos administrativos presentados por los equipos de Santurce y Juncos, la Federación dispone de menos de tres semanas para completar el torneo con las refuerzos. Los cuatro equipos semifinalistas cuentan con tres jugadoras refuerzos cada uno.

En horas de la noche del martes, las Cangrejeras y las Valencianas desconocían cuándo se reanudaría la serie A, que se encuentra 2-0 a favor de Santurce.

El recurso original fue presentado por las Valencianas, quienes protestaron el partido del viernes —el tercero en calendario— alegando que el sexteto crustáceo utilizó una líbero inhabilitada para desempeñar esa función. Santurce ganó ese encuentro 3-1.

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El domingo, la Federación declaró “ha lugar” la protesta de Juncos, anuló la victoria de Santurce y ordenó la reanudación del tercer juego a partir del cuarto set, momento en el que la líbero inhabilitada entró en acción.

Posteriormente, el lunes, las Cangrejeras apelaron la decisión.

El último partido se celebró el viernes, por lo que, hasta este miércoles, han transcurrido cinco días de inactividad.

Por otro lado, la serie B entre las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce se encontraba empatada 1-1. El tercer juego se disputaba el martes en el Coliseo Roger Mendoza.