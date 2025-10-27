Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
77°ligeramente nublado
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:CJ Sepúlveda llevará la bandera boricua al circuito más difícil del mundo: “Será retante”

El piloto puertorriqueño hará historia al convertirse en el primer boricua que competirá en las 24 Horas del Nürburgring 2026, una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial

27 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sepúlveda explicó que la pista de Nürburgring es conocida como el “Infierno Verde” (Green Hell) por su nivel de dificultad y peligrosidad.Carlos José "CJ" Sepúlveda es el primer boricua que representará a Puerto Rico en las 24 Horas del Nürburgring 2026, una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial.El corredor compite a bordo de un Elantra N TC EVO del equipo Ricca Autosport.
1 / 10 | CJ Sepúlveda llevará la bandera boricua al circuito más difícil del mundo: “Será retante” . Sepúlveda explicó que la pista de Nürburgring es conocida como el “Infierno Verde” (Green Hell) por su nivel de dificultad y peligrosidad. - TC America
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El piloto puertorriqueño Carlos José “CJ” Sepúlveda hizo historia al conquistar el Hyundai N Trophy Cup Racing Scholar y convertirse en el primer boricua que representará a Puerto Rico en las 24 Horas del Nürburgring 2026, una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial.

RELACIONADAS
Tags
automovilismoAutos deportivosAlemania
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: