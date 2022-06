Ponce. El exvallista olímpico Javier Culson consiguió una meta más en su vida al obtener un grado de bachillerato de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Pucpr) luego de poner en pausa sus estudios universitarios mientras seguía su sueño de convertirse en el mejor vallista del mundo.

El medallista de bronce en las Olimpiadas de Londres 2012 fue uno de los 1,500 estudiantes que se graduaron de esa institución educativa, y este miércoles desfiló en el Complejo Deportivo de la Católica para recibir un diploma en el Programa de Estudios Liberales.

Para Culson ha sido un momento de inmensa alegría y de orgullo.

“Estoy sumamente contento por lograr esta meta personal. Yo lo había pospuesto en el 2009, y hacerlo realidad junto a todos estos graduandos, me hace sentir sumamente contento”, expresó el otrora subcampeón mundial de los 400 metros con vallas.

Culson, quien se retiró del atletismo en 2018 tras cosechar innumerables triunfos en el atletismo, retomó sus estudios universitarios en 2019, luego de haber decidido hacer una pausa en 2009.

El ahora agente de bienes raíces decidió regresar a la universidad a instancias de su esposa, Keishla Merced, y luego de recibir una orientación de la Pucpr. Igualmente, quiso hacerlo para darle un ejemplo a sus hijos, Yarian y Javier Emil.

“Mi esposa también me motivó y la universidad se acercó y me orientó sobre los Estudios Liberales para ayudar a aquellas personas que por alguna razón dejaron de estudiar. Eso me motivó a terminar mi grado y tener un diploma”, explicó.

“Esto le sirve de ejemplo a mis hijos. Más a mi nena grandecita, Yarian (de 14 años), y para aquellos otros jóvenes que dejaron de estudiar por alguna razón. Que se motiven. Nunca es tarde. Lo importante es completar sus metas personales”.

Culson reconoció que la disciplina que aprendió de sus años de deportista le sirvió al momento de hacer sus estudios en línea. “El deporte me sirvió mucho. Además de sufrir y llorar, me enseñó mucho y lo he aplicado en los estudios, y eso es una gran satisfacción”.

De hecho, el presidente de la Pucpr, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, señaló durante los actos de graduación que Culson era una “muestra de que la disciplina, la determinación y la perseverancia son grandes valores de nuestra sociedad”.

Javier Culson obtuvo un bachillerato en en el Programa de Estudios Liberales. (David Villafane/Staff)

Disfruta la experiencia universitaria

Al referirse a la experiencia de volver a estudiar, el otrora vallista admitió que la disfrutó.

“La dinámica fue muy buena”, dijo de sus estudios. “La experiencia fue única. Sigo en miras de seguir y obtener un ‘minor’ en Ciencias Deportivas. Me faltan dos clases para obtener ese ‘minor’”, compartió Culson, quien no descarta continuar estudios para hacer una maestría.

El medallista centroamericano y panamericano añadió que aunque los estudió en línea, pudo sentir el apoyo de sus compañeros de estudios. Asimismo, compartió que aprovechó el tiempo que disponía entre el cuido de Javier Emil y su trabajo como agente de bienes raíces para estudiar.

“Tuve que balancear. Por eso el Departamento de Estudios Liberales es bien importante para aquellas personas que no terminan de estudiar, para que aprovechen y terminen”, reiteró.