Conoce a Yusuf Dikec, el tirador turco que se hizo viral por competir con poco equipo de protección

Sin embargo, el tirador de 51 años no es un advenedizo. Ha competido en cada justa de verano desde 2008.

No es del todo cierto que Dikec no llevara ningún equipo de tiro. Tenía tapones amarillos para los oídos para bloquear las distracciones mientras disparaba en la final. Simplemente no eran visibles desde el ángulo de la imagen que se volvió viral.