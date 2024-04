¡Damian Priest, nuevo campeón mundial peso pesado de la WWE!

Cuando el entonces nuevo campeón mundial Drew McIntyre celebraba en la noche del domingo su victoria sobre Seth Rollins, el también peleador y excampeón CM Punk atacó al escocés en la mesa de comentaristas. Acto seguido, Priest hizo su entrada al cuadrilátero de forma sorpresiva, utilizando su cobro pendiente al título tras ganar el pasado mes de julio el maletín de Money in the Bank. Le aplicó su movimiento principal South of Heaven Chokeslam para que el árbitro realizara el conteo y lo decretara vencedor.