Bernier fue secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) del 2005 al 2008, y luego dio el salto a la presidencia del Copur hasta el 2012. Ese último año decidió no aspirar a la reelección en el Copur.

“Nosotros estamos presentando un proyecto que no va a tener nada que envidiarle a cualquier otro evento que se celebre en cualquier parte del mundo”, afirmó Bernier a El Nuevo Día .

Bernier mantiene su práctica privada como dentista. Y aunque no se ha visto bajo el foco público desde el 2016, Bernier dijo que siempre ha colaborado con el deporte.

“Lo hago en el espíritu de devolver todas las bendiciones que el deporte me ha dado. Igual lo hago en el olimpismo. Cuando Sara (Rosario) me llama, ahí estoy. El Departamento de Recreación y Deporte me ocupó y ahí siempre voy a estar”, dijo el exesgrimista desarrollado en el Albergue Olímpico de Salinas.