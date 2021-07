Tokio. Adriana Díaz cayó 4-0 ante la austriaca Jia Liu y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos 2020 en su primer encuentro.

Fue un partido correspondiente a la tercera ronda del torneo olímpico de tenis de mesa, pero fue el primero para el boricua, que estaba preclasificada en el novena puesto y no tuvo que jugar las primeras dos rondas.

La abanderada de Puerto Rico cayó 11-9, 11-4, 11-9 y 11-9 ante la ex abanderada de Austria en Río 2016.

“Al final fue mental. No supe como virar la estrategia de ella. Tengo que estudiar un poco más la mesa”, dijo Díaz.

Díaz cayó abajo 4-0 en el primer set. Igualó a 6-6 y 9-9, pero no pudo manejar bien la pelota corta de Liu y cayó.

La boricua dijo que perder el primer set la desenfocó.

“Ese primer set fue clave porque el juego no fluye tanto una vez la otra persona empieza con la ventaja. Tuve una decisión mala mía en el saque 9-9 que no debí haber hecho. Pero pues, espero que en el próximo torneo pueda hacer algo que me convenga más”, dijo.

Nuevamente en el segundo set, Díaz se vio abajo en el marcador desde el inicio. Esta vez perdía 6-1 y nunca pudo estar en contienda ante Liu, que jugó excelente defensiva a lo largo del partido.

El tercer set fue el más luchador. Pero Díaz perdió los puntos importantes. Estuvo al frente 8-6 con un error en el servicio de Liu, pero no aguantó la ventaja.

“Mi papá me dijo estrategias claves, pero al final no se pudieron ejecutar. Intenté cambiar de servicio. Intenté hacer muchas cosas, pero no fueron suficientes. Las cosas no me salieron cuando me tenían que salir”, agregó.

La historia del marcador se repitió en el cuarto set, la austriaca comenzó al frente 5-2 con Díaz dejando en la malla las devoluciones al servicio de Liu.

Díaz fue una de tres tenismesistas que jugaron en Tokio 2020. El también abanderado Brian Afanador y Melanie Díaz perdieron en primera ronda.

Díaz es la décima atleta que sale al ruedo de competencia. De los 10, ocho han quedado eliminados en la primera ronda.