Las grandes ventajas que trae el ejercicio para la salud física y mental de las personas son de conocimiento común.

Durante este duro periodo de cierre forzoso debido a la pandemia del coronavirus, las instalaciones deportivas del país permanecieron cerradas por meses, lo que llevó a que los ciudadanos tuvieran que hacer uso de su ingenio para no dejar de entrenar.

Con la flexibilización de las medidas de cierre, los municipios y las asociaciones recreativas han comenzado a abrir sus instalaciones para que las personas puedan ejercitarse, pero con unas medidas de control para evitar la propagación del COVID-19.

A continuación, les presentamos el estatus de algunas de las instalaciones que son utilizadas por la ciudadanía.

CAROLINA

La pista para caminar y correr del Parque Conmemorativo Julia de Burgos está abierta de martes a domingo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. El área para patinar y correr bicicleta, conocida como la Fase V, también está abierta en el mismo horario que la pista atlética. En todos se pide el uso de mascarilla mientras no se ejercitan y seguir las reglas de distanciamiento social. Otras zonas de ese parque que están funcionando son el parque pasivo y parque acuático Aquasol. Su horario es de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. En ambas el uso de mascarilla es indispensable. En el parque no se permiten reuniones de más de 10 personas por gazebo, mientras en el parque acuático, que tiene capacidad para unos 90 niños, no se permiten más de 20 personas.

SAN JUAN

El Parque Central, el Natatorium de San Juan, el Parque Sixto Escobar y el balneario del Escambrón permanecen cerrados. En el caso de la pista del Sixto Escobar y Escambrón, los ciudadanos entran por su cuenta. Sin embargo, el estacionamiento y el área de los baños no están accesible al público. La oficina de prensa de ese municipio informó que después de tres meses de pandemia, se ha comenzado un proceso de puesta al día. Hay otro grupo de instalaciones más pequeñas que han abierto luego que las asociaciones recreativas —que las manejan— establecieran sus protocolos de seguridad. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, todas sus instalaciones deportivas permanecerán cerradas por lo que resta del año debido a que durante el próximo semestre los cursos se ofrecerán en línea. Asimismo, la pista que usan los estudiantes-atletas también continuará cerrada hasta que se les permita entrenar, pues la actividad deportiva de la LAI está pautada para reanudar en enero de 2021.

BAYAMÓN

Todos los parques de este municipio están abiertos al público en sus horarios regulares. En el caso del Paseo Lineal Río Bayamón, sus horarios de funcionamiento son de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. los siete días de la semana. A los visitantes se les pide que utilicen mascarilla mientras no estén realizando ejercicios y que mantengan las medidas de distanciamiento social mientras se ejercitan y en las zonas comunes. Mientras, el Complejo Deportivo Efraín Calcaño Alicea abrió sus puertas esta semana con el mismo protocolo de salubridad del paseo lineal.

MAYAGUEZ

Las canchas y los parques deportivos de este municipio están abiertos en horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. En ocasiones especiales pueden estar abiertos hasta las 7:30 p.m. Al igual que otros pueblos, se sigue un protocolo estricto de limpieza y desinfección en cada instalación. En el caso del gimnasio municipal, ubicado en el Complejo Deportivo de Villa Sultanita, este opera de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. A cada persona se le pide que lleve desinfectante, mascarilla y toalla. Al llegar se le toma la temperatura y se le desinfecta las manos. El Parque de los Próceres no está abierto mientras se reparan unas tuberías de agua potable que sufrieron daños durante la emergencia de los terremotos en enero. Se espera que la próxima semana se haya resuelto esta situación.

CAGUAS

La pista atlética Pedro Millán Clara y el complejo deportivo Ángel O. Berríos están abiertos al público desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de lunes a domingo. Además, hay varios parques pasivos -que son administrados por asociaciones recreativas- que están abiertos, tales como los de la urbanización Mariolga, Eco Plaza en el Barrio Borinquen, Jardines de Caguas, Caguax y Alturas de Villas del Rey. Los horarios de estas áreas recreativas varían. En todos se pide el uso de mascarillas cuando no se está ejercitando y mantener distanciamiento físico de seis pies.

PONCE

El gimnasio municipal está pautado para reabrir el 15 de julio. La instalación permanece cerrada a raíz de la pandemia del coronavirus, pero está en el proceso de adecuarse a los protocolos establecidos por el gobierno, el Departamento de Recreación y Deportes y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para evitar la propagación de esta enfermedad. A los usuarios se les exigirá que lleguen sin bulto y que traigan una toalla grande, sus bebidas hidratantes y un desinfectante. El horario será de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Las personas tendrán una hora para ejercitarse y solo se permitirán 10 ciudadanos a la vez. En el Parque del Niño, en la Guancha, se ofrecen clases de zumba los martes y jueves de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. En cuanto a la piscina municipal Víctor Vasallo, esperan porque el club de natación Ponce Leones logre la aprobación de su protocolo de salubridad.