Budapest, Hungría - Andrea Fuentes evitó una tragedia en los Campeonatos Mundiales de Natación con su rápida reacción.

La entrenadora de Estados Unidos supo que algo iba mal cuando vio a la nadadora artística Anita Álvarez hundirse inmóvil en el fondo de la piscina durante un solo libre de natación artística el miércoles.

Fuentes, completamente vestida, se lanzó al agua. Nadó hasta la inconsciente Álvarez, la rodeó con sus brazos y la sacó a la superficie del agua, donde otra persona la ayudó a salir de la piscina.

Álvarez, dos veces olímpica, se había desmayado.

“Ha sido su mejor actuación, ha superado sus límites y los ha encontrado”, bromeó Fuentes tras el incidente.

Álvarez, que recibió inmediatamente atención médica, se encontraba mucho mejor el jueves.

“Anita ha sido evaluada por el personal médico y seguirá siendo monitoreada. Se siente mucho mejor y está aprovechando el día de hoy para descansar”, dijo la USA Artistic Swimming a The Associated Press en un comunicado.

“Ver la emergencia médica de ayer de la 2x olímpica Anita Álvarez y el posterior rescate por parte de la entrenadora Andrea Fuentes fue desgarrador para nuestra comunidad. Ella dio una excepcional actuación individual y compitió brillantemente en cuatro competencias preliminares y tres finales a lo largo de seis días.”

Álvarez terminó séptima en la final individual del miércoles.

Anita Álvarez es sacada del agua. (Anna Szilagyi)

“Si nadará o no en la final libre por equipos del viernes ... será determinado por Anita y el personal médico experto”, dijo la natación artística de EE.UU..

Fuentes también dijo que Álvarez estaba mucho mejor en un post de Instagram.

“Los médicos revisaron todos los signos vitales y todo está normal: ritmo cardíaco, oxígeno, niveles de azúcar, presión arterial, etc... todo está bien”, escribió Fuentes. “A veces se nos olvida que esto pasa en otros deportes de alta resistencia. Maratón, ciclismo, cross... todos hemos visto imágenes en las que algunos atletas no llegan a la meta y otros les ayudan a llegar. Nuestro deporte no es diferente a los demás, sólo que en una piscina, superamos los límites y a veces los encontramos.”