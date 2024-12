El auge y exposición del deporte femenino a nivel mundial ha tenido su lado oscuro por el acoso en las redes

“La gente no debería usar mi nombre para promover esos intereses. Es decepcionante. No es aceptable”, dijo Clark en junio. “Tratar a todas las mujeres de esta liga con el mismo respeto es, creo, algo humano básico que todo el mundo debería hacer”.

La demanda también citó informes no confirmados de que una mujer transgénero estaba jugando en el equipo de voleibol femenino de San Jose State. Este otoño, las universidades comenzaron a abandonar los partidos con San Jose State, que no ha confirmado que tenga una mujer transgénero en el equipo. The Associated Press ha retenido el nombre de la jugadora porque no ha comentado públicamente sobre su identidad de género.