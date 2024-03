El brasileño Matheus Martini le gana el duelo al boricua Javier Figueroa para conquistar el Ironman 70.3 Puerto Rico

“Bien dura, más dura que el año pasado. Primero, el viento en la bicicleta estuvo de respeto, sin contar el calor de la pedestre de aquí, que no perdona nada. Fue una carrera sumamente dura. Los chicos me llevaban como dicen aquí en boricua, como ‘banchi robado’. Yo le di todo sin pena y llegué hasta la meta con lo que tenía”, apuntó el otrora nadador de la Universidad de Puerto Rico en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) .

“Él (Martini) estudió la carrera que hice el año pasado. Y sabe que yo soy como un tiburón, que vengo cazando poco a poco. Si te veo, te voy a coger. (Martini) Le dio duro a la bicicleta y me impulsó. Me impulsó a mí inclusive a darle un más, que fue una competencia bastante sana. Equitativa, porque ambos nos llevamos a dar el máximo. Así que fue bien gratificante correr con el brasileño y con el estadounidense (Kiel Bur, que llegó tercero con 4:11:01)”, dijo Figueroa.

“No te voy a negar que toda esta semana he estado llorando, sentimental. Esta mañana antes de salir estuve llorando. Todo el mundo me apoyaba y la gente quería que revalidara. Yo también lo deseaba. No se me pudo dar. Pero para mí es un segundo lugar con sabor a primero. Estoy más que contento”, expresó el deportista, que el próximo 28 de abril competirá en el Ironman 70.3 Cap Cana, en República Dominicana.