Héctor Pagán balancea los éxitos académicos y deportivos: irá a la reconquista de las Justas mientras estudia su maestría

Aunque su caso no es el primero, no es usual que un estudiante graduado esté todavía compitiendo en las Justas. La realidad es que las cancelaciones de las Justas de 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19 jugaron a favor del atleta de 22 años, quien ahora cursa una maestría en Finanzas del Recinto Metro de la UI. Los Tigres vienen de ganar en años consecutivos las Justas en la rama masculina en 2022 y 2023, incluyendo un copo en ambas ramas el año pasado.

“Estoy haciendo una maestría en finanzas y me siento sumamente contento de que pueda lograr cosas tanto deportivas como académicas. Para mi familia, una de las metas principales antes del deporte, era poner los estudios. Me queda competencia. Por el COVID-19 no pude competir en las Justas del 2020 ni la del 2021. Así que estas serían mis terceras y el año que viene las últimas. Voy a llegar ya como un atleta maduro a esos últimos dos años, porque ya como quien dice, la madurez tanto académica como deportiva va mejorando y el atleta se prepara mucho mejor”, dijo Pagán en un aparte con El Nuevo Día tras la conferencia de prensa de la LAI el martes en los cuarteles de WAPA Televisión, donde se anunció una alianza para transmitir este año tanto las Justas como las finales de las competencias de baile y porrismo, a través del canal especializado WAPA Deportes.