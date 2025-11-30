El campeonato de la Fórmula Uno se definirá en la última carrera en Abu Dabi

Max Verstappen se llevó el domingo la victoria en el Gran Premio de Qatar para llevar una tensa lucha por el título de la Fórmula 1 a la última carrera de la temporada en Abu Dabi el próximo fin de semana.

Lando Norris, el líder del campeonato, hubiera asegurado su primer título de la F1 con una victoria, pero terminó en el cuarto lugar, mientras que Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, se ubicó segundo.

Los tres contendientes al título han ganado siete carreras esta temporada. Verstappen busca su quinto título consecutivo de F1, mientras que Piastri y Norris persiguen el primero.

“Ha sido una carrera muy encantadora”, expresó Verstappen por la radio del equipo tras su victoria número 70 en su carrera. “Gran trabajo por parte de todos”.

Norris aún puede convertirse en el primer piloto británico en ganar el campeonato desde que Lewis Hamilton aseguró el último de sus siete títulos en 2020.

PUBLICIDAD

Pero de llegar a Qatar con una ventaja de 24 puntos sobre ambos rivales, Norris ahora está 12 puntos por delante de Verstappen y 16 por encima de Piastri, quien cayó al tercer lugar en la clasificación general.

“Sin palabras”, expresó un Piastri con tono desalentado. “No tengo palabras”.

La apuesta de McLaren sale mal

Piastri comenzó desde la ‘pole position’ por delante de Norris, con Verstappen como tercero.

Aunque Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, Piastri tuvo un buen comienzo y tomó una cómoda ventaja desde el principio.

Un error estratégico le costó a McLaren después de que el ingreso temprano del coche de seguridad provocó una serie de cambios de neumáticos, pero ambos McLaren se quedaron en la pista cuando Verstappen y los demás entraron.

“Claramente no lo hicimos bien esta noche”, dijo Piastri. “Creo que en retrospectiva, es bastante obvio lo que habríamos hecho. Estoy seguro de que lo discutiremos como equipo”.