El Comité Olímpico de Puerto Rico le ordena a la Federación de Natación que inicie el proceso eleccionario

El escrito estipula que se habían hecho múltiples intentos de comunicación para resolver este asunto, pero que no habían recibido “una respuesta sustancial de su parte” y que para resolver el asunto " debe pagar el saldo total pendiente antes del 26 de julio de 2024″. Agrega que si no hay una respuesta, explorarán los recursos legales que tienen a su disposición y que la deuda podría ser transferida a una agencia de cobranza de acuerdo con las leyes estatales y federales.

Sara Rosario le pide claridad a la federaciones

“No hay razón ninguna, si no tienen una fecha determinada, pues diga eso. Pero el silencio como tal no es un buen indicador. No es bueno para ninguna federación, y más cuando se trata de elecciones. Siempre los procesos eleccionarios pueden provocar este tipo de situación. Y no se trata de si tú tienes la mayoría o no tienes la mayoría, aún a la minoría hay que atender su reclamo. Y yo creo que en eso la Federación de Natación tiene que actuar”, expresó Rosario.