Los episodios de calor extremo, que iniciaron en la isla el pasado mes de abril, obligaron al Departamento de Recreación y Deportes a redactar una carta circular con recomendaciones para los organizadores del deporte en el país que, entre otras cosas, estipula que en horario de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. no se deberían realizar ningún tipo de actividad deportiva que involucre a niños.

Tras ser un asunto que trastoca la salud de los menores, las recomendaciones van dirigidas a todas las federaciones deportivas y ligas del país, confirmó vía telefónica a El Nuevo Día el director del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación del DRD, Juan García-Rivera.

La carta debía ser circulada el pasado sábado.

Las sugerencias deberán aplicarse considerando el índice de calor registrado. De acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el índice de calor es una forma de medir qué tan caliente se siente la temperatura cuando la humedad se incluye como un factor.

“Es importante tomar en consideración el índice de calor y que los organizadores deportivos estén pendiente a que cada 15 minutos los niños ingieran cuatro onzas de agua. Y si el índice de calor es más de 121 grados (Fahrenheit), que ya es un riesgo, se detenga la actividad”, expresó García-Riveragrado

Asimismo, otra de las medidas que podrían implementar es la utilización de carpas, gorras, gafas, camisas de microfibras que protegen de los rayos del sol y el uso de protector solar.

“Se tienen que tomar medidas para que tengan sombra. Que por lo menos en intervalos de 5 a 10 minutos estén en la sombra, tanto los que no están jugando como los que sí”, añadió el director, resaltando que estas sugerencias, de cierta manera, están dirigidas para disciplinas al aire libre, como el béisbol y el fútbol.

No obstante, aseveró que si una cancha no cuenta con la ventilación necesaria, se apliquen las mismas instrucciones.

“Hay que estar bien pendiente a los síntomas de un niño que dice que tiene calambre, tener sus bolsitas de hielo para un niño que manifiesta que tiene escalofríos. Pues hay que tener esas comparsas de hielo para colocarlas en el área de la nuca, en la axila, en la entrepierna, en cualquiera de esos lugares”, agregó.

De no tener control de la situación, recomendó activar al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Si hay que detener el partido y darle un área de descanso, o sea que modifiquen la regla, y que los entrenadores entiendan que estas cosas son por la salud. Queremos que nuestro deporte siga adelante y nuestros niños se sigan desarrollando sin ningún tipo de riesgo”, mencionó.

El pasado viernes, el Departamento de Educación canceló las clases para reunirse con los padres y encargados de los estudiantes del sistema público del país para orientarse y dar sus impresiones sobre cómo enfrentar los episodios de calor en las escuelas.

De otro lado, la Cámara de Representantes aprobó por descargue una medida que propone la instalación y mantenimiento de unidades de acondicionadores de aires en todos los salones de las escuelas públicas del país, en un período de dos años.

La carta circular que emitirá el DRD caducará el 15 de octubre, no obstante, procurarán enmendarla de acuerdo a los eventos del clima.

Dispuestos a nuevos ajustes

En el caso de las Pequeñas Ligas de Puerto Rico, su calendario para los menores -de tres a ocho años- intenta acomodarse para evitar la larga exposición al sol.

“En las estatales, cuando nosotros estuvimos jugando las categorías siete y ocho (años), los ponemos a jugar o bien temprano o en horario de la tarde, que ya el sol ha mermado un poco. En categorías de cinco y seis (años), que son mucho más pequeño, juegan viernes en la noche y las prácticas son en semana”, aseveró la presidenta de las Pequeñas Ligas, Zilkia Rivera.

Parte de su plan para contrarrestar situaciones durante los episodios de calor es orientar a los padres, madres o encargados sobre la importancia de la hidratación en los pequeños.

“Siempre los dirigentes se hacen cargo de llevar su agua, hielo y siempre tenemos encargados de equipo que se hacen cargo también de eso. Ya cuando el clima está un poco más extremo, los nenes necesitan ese break, los árbitros le dan el tiempo para que los nenes puedan hidratarse”, apuntó Rivera, al añadir que evitan calendarizar partidos en las horas del medio día.

“Posiblemente, ahora empecemos a jugar más temprano para entonces no exponerlos al sol más fuerte”, dijo sobre los encuentros de jugadores entre 13 a 16 años, que normalmente sus partidos estaban programados para las 10:00 a.m. y se extendían hasta a las horas del calor intenso.

De igual modo, en caso de alguna emergencia por estos motivos u otros, cada atleta está cubierto con un seguro de vida.

“Nosotros no tenemos ningún niño en el terreno que no cuente con un seguro, por si acaso sus papás no pueden cubrir con ciertos gastos, entonces nosotros lo solventamos con nuestro seguro”, expresó Rivera.

La presidenta aclaró que previo al inicio del torneo preparatorio, pautado para el 16 de septiembre, se reunirá con los presidentes de las 93 ligas de la isla para evaluar los cambios pertinente tras los eventos climatológicos.

Evaluarán medidas

En tanto, aunque el calendario de la Liga Este de Fútbol de Puerto Rico -que está pautada para comenzar el 23 de septiembre- no está disponible, los directivos optarán por contemplar los escenarios de las altas temperaturas para establecerlo.

“Si la situación fuera muy extrema, entonces tomaremos algunas otras medidas como hacer un receso entre, digamos a las 11:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. que son usualmente las horas más calientes. Para eso tenemos que ver cómo se comporta el clima y entonces tomamos la decisión”, expresó a este diario el presidente de dicha liga, Salvador Méndez.

Igualmente, en la Liga Este emulan las ligas profesionales durante meses de calor, en la que los partidos se detienen un minuto a mediados de cada mitad para pausas de hidratación.

“Si el calor es muy extremo, pues entonces le damos un segundo refresco en cada mitad de ser necesario”, agregó Méndez.

Por su parte, el secretario general de la a Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Gabriel Ortiz, señaló en entrevista separada que “hemos exhortado a las ligas regionales federadas a no realizar juegos entre 11:00 a.m. a 2:00 p.m.”.

Méndez dijo aún no recibir una documentación oficial por parte de la FPF.

“Hasta donde yo sé, no ha bajado una circular de la Federación sobre eso... pero si la Federación, hace una circular, yo estoy en la obligación de acatarla”, respondió Méndez.