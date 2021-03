Como en cada cita, ya sea tras un resultado victorioso o en la derrota, el entrenador nacional de tenis de mesa Bladimir Díaz dijo que trabajará en aspectos específicos en el juego de su hija, Adriana Díaz, luego de que su participación en el World Table Tennis Contender concluyera tan rápido como en su primer partido este miércoles en Doha, Catar.

Adriana perdió en un luchado partido de primera ronda, que duró el máximo de cinco sets (3-2), ante la ucraniana Margaryta Pesotska, número 32 del mundo en el escalafón de la International Table Tennis Federation (ITTF, por sus siglas en inglés).

Los parciales de su revés fueron 5-11, 11-9, 7-11, 11-7, 7-11.

“En cuanto al juego de Adriana, yo creo que se jugó bastante bien. Pero estamos un poquito fuera de ‘timing’. O sea, venimos de varios meses de entrenamiento con una intensidad diferente, y la bola pues le estaba picando un poco más adelante que cuando jugamos con asiáticos. ¿Qué pasa? Que al dar un pasito para atrás, y esa bola estar más al frente, pues cuando tiraba su ‘backhand’ se le quedaba en la malla. Pero eso se va a ajustar. Y ya vimos lo que sucedió”, dijo en primer lugar el entrenador, en entrevista con este medio.

En efecto Adriana, número 18 del mundo en el ranking de la International Table Tennis Federation (ITTF), falló varios tiros de contraataque casi consecutivos en el primer set, permitiendo que Pesotska se fuera en escapada para ganar el parcial más abierto del encuentro. La boricua pareció entonces hacer los ajustes, especialmente después de que su padre y entrenador pidiera un tiempo en el segundo set cuando lo perdía también 5-3. Pero Díaz apretó y se llevó el parcial, aunque en adelante siempre pareció jugar a la caza de la ucraniana.

Díaz empató el choque en dos ocasiones a 1-1 y a dos sets por bando para forzar el decisivo.

“El partido fue parejo. Pudimos haber ganado también. Otra cosa también es que necesitamos un poquito más de ‘punch’ para acabar el punto. Metemos mucha pelota pero necesitamos un poquito más de fuerza para poder acabar el punto, que eso también lo vamos a trabajar”, agregó Bladimir sobre otro aspecto a corregir, refiriéndose a los rallies largos.

A segunda hora, Adriana y su hermana mayor Melanie hicieron pareja para enfrentar en la modalidad de dobles a la dupla de Hana Matelova, de República Checa, y Barbora Balazova, de Eslovaquia. Las boricuas cayeron 3-0 (7-11, 6-11, 9-11) también en primera ronda del cuadro principal, en la que jugaron 16 parejas.

“En cuanto al dobles, se jugó. Pero no lo suficientemente como para ganar. La pareja con la que estaban jugando es una pareja muy buena; llevan años jugando. Pero vamos a hacer ajustes también”.

Tanto las hermanas Díaz como Brian Afanador y Daniel González verán acción nuevamente en el WTT Star Contender. El evento arranca el lunes, 8 de mazo, pero desde este sábado se jugarán las clasificatorias.

“Este es el inicio de la temporada… jamás en la vida vamos a estar en el pico empezando la temporada. Yo estimo que para julio puede ser que estemos jugando bastante bien. Seguimos trabajando”.

Para finales de julio es cuando Adriana tiene previsto su compromiso en los Juegos Olímpicos de Tokio. Al momento la joven de 20 años es la única raqueta del patio que está clasificada para las Olimpiadas, en la modalidad de sencillos. El resto de los miembros del equipo nacional intentarán clasificar en el preolímpico que se jugará este mismo mes, desde el 14 de marzo, allí mismo en Catar.

“Melanie lució muy bien. Ganó un partido (3-0 ante Zauresh Akasheva) y después jugó con una coreana durísima (Haeun Yang). Creo que demostró el ascenso que ella viene dando. Así que personalmente estoy satisfecho con la labor, pero eso sí, siempre preocupado y siempre buscando la manera de ir mejorando y tomando nota”, concluyó Bladimir.

Analiza rendimiento de Afanador y González en la rama masculina

Su contraparte del equipo nacional masculino, Eladio Afanador, evaluó también la labor de las dos raquetas masculinas, su hijo, Brian, y Daniel González.

Brian Afanador no jugó por espacio de un año debido a la pandemia.

“En el caso de Brian y Daniel los vi jugando excelentemente bien. Daniel con una buena condición física al igual que Brian. El inicio del torneo pues fue bueno. En el caso de Daniel, perdió su primer partido 3-0, pero durante el ‘match’ se vio muy bien. Al igual que Brian”, dijo el entrenador.

Brian, en efecto, venció por 12-10, 10-12, 11-7 y 11-5 al checo Lubomir Jancarick en su primer juego de la ronda preliminar el lunes, antes de caer ante el español Álvaro Robles.

“En los dobles en la rama masculina no pudimos entrar. Nos quedamos por tres cupos. Sí estábamos fogueándonos por si acaso. Como estuvimos, Daniel en Suecia, nosotros en Puerto Rico y las nenas (las hermanas Díaz) en China, pues no tuvimos una preparación apta para esta competencia. En los movimientos laterales y circulares estaban un poquito atrás. Es cuestión de practicar el dobles y jugarlo bastante seguido. No tuvimos esa oportunidad hasta que llegamos aquí”, dijo Afanador, padre.

Los boricuas sí compitieron en dobles femeninos y mixtos.

“Dentro de todo los veo bien. Fue un arranque un tanto precipitado porque no habíamos podido competir en un año en la rama masculina. En el caso de Brian nos salió la jugada un poquito mal, porque habíamos desistido de jugar la liga para solamente prepararnos para jugar los torneos de la ITTF, que es el WTT de ahora. Y no jugar en ligas para concentrarnos en adquirir los puntos y el expertise para clasificar a las Olimpiadas. Pero durante la pandemia no pudimos jugar los ITTF porque se suspendieron. Mientras que la mayoría de los jugadores continuaron jugando las ligas allá en Europa. En este momento nos salió mal. Fue una buena planificación pero nos salió mal por la pandemia”, agregó el técnico.

“Pero vi a Brian mucho más seguro. Se trabajó emocionalmente con él durante este año, y vemos la diferencia. En el caso de Daniel también. Creo que es parte del proceso y del aprendizaje, seguir rozando y estando acá en este nivel. Creo que no se vieron perdidos. Estaban de tú a tú. En momentos clave faltó un poquito de fogueo y demás, pero excelentemente bien”.