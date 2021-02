El presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM), Iván Santos, entiende que Melanie Díaz, Brian Afanador y Daniel González tiene opciones reales de ponchar su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio durante su participación en el clasificatorio olímpico individual, que se realizará en Doha, Catar, del 14 al 17 de marzo.

“Tiene opciones de clasificar. Es duro. Depende de cómo se desempeñen. Nuestro juego es bien psicológico. Si estás bien centrado, controlas tu estado anímico y ejecutas durante el ‘clutch’, tienen opciones de lograrlo”, expresó Santos en entrevista con este medio.

El líder federativo explicó que los atletas que lleguen en las primeras ocho posiciones clasificarán a las Olimpiadas. Adriana Díaz no verá acción en esta competencia tras conseguir su pase olímpico en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Esta competencia –que se llevará a cabo en un evento tipo burbuja en el Ali Bin Hamad Al Attiya Arena- es la tercera en la que los tenismesistas boricuas estarán activos en Oriente Medio.

PUBLICIDAD

La primera de ellas será el WTT Contender, que se llevará a cabo del 28 de febrero al 6 de marzo y cuenta para el escalafón mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés). Le seguirá el WTT Star Contender, que se realizará del 5 al 13 de marzo y también dará puntos para el ranking.

Según Santos, en estos dos torneos los atletas nacionales jugarán en la fase individual y en parejas.

“Adriana va a jugar con Melanie y Brian con Daniel. En los mixtos, van a estar Brian y Adriana y Melanie con Daniel”, declaró el líder federativo.

Estos cuatro tenismesistas se han mantenido en entrenamiento durante el periodo de confinamiento decretado a consecuencia de la pandemia de coronavirus. En el caso de las hermanas Díaz, comenzaron en Utuado y posteriormente se movieron a China donde actualmente entrenan con la selección de ese país tras concluir su participación en una serie de eventos, entre ellos la Copa del Mundo.

González entrena en el centro de entrenamiento de tenis de mesa en Soderhamn, Suecia, donde en estos momentos participa de un torneo de la Asociación Sueca de Tenis de Mesa luego de un año de inactividad tras jugar en el Abierto de Hungría en febrero del pasado año.

“En Suecia me ha ido súper bien. Estamos en uno de los sitios que para mí es de los mejores para entrenar. He estado haciendo sesiones con el coach, he entrenado duro todo el tiempo. Yo vivo arriba del lugar de entrenamiento, por lo que pasamos mucho tiempo entrenando”, compartió el atleta.

PUBLICIDAD

Mientras, Afanador se mantuvo en Utuado y saldrá este sábado hacia Doha para competir en estos torneos.

Nueva temporada de torneos

Santos compartió que este sábado y domingo próximos comienza la nueva temporada de torneos de la FPTM en el Albergue Olímpico, de Salinas. En estas competencias se seguirá un estricto protocolo de salubridad para evitar la propagación del coronavirus.

“Van a ser dos fines de semana para poder seguir todo el protocolo que exige el gobierno. Vamos a empezar con la Clase B y más tarde el Senior. El otro día jugamos el Abierto y por las edades de 7, 9 y 11 nada más”, explicó Santos.

“El otro fin de semana, jugamos las otras edades: 13, 15 y hasta 19 (el sábado). El domingo jugamos Clase C”, añadió.

Los próximos torneos de la FPTM serán en los días 20, 21, 27 y 28 de marzo, también en el Albergue Olímpico. Luego se jugará el Guaynabo Open, los fines de semana del 17 y 18 y del 24 al 25 en el Paraíso Recreacional Mario Jiménez.

“La gente estaba bien ávida de jugar. Sé que algunos no jugarán porque no entrenaron bien, pero vamos a romper el hielo”, puntualizó Santos.