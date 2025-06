El luchador boricua “Carlito” confirma que la WWE no le renovará su contrato

“Mi contrato vence en dos semanas. No lo renovarán. Además, la WWE me exige que devuelva el dinero que me pagaron por, aparentemente, “robarle” a la empresa. Mis abogados investigaron y, tras revisar mis grabaciones en Netflix durante los últimos meses, me han sugerido que les devuelva el dinero", escribió el boricua en tono de broma.