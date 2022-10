El Proyecto de la Cámara de Representantes 1203 que busca que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y sus federaciones deportivas rindan estados financieros auditados para dar cuenta del uso de sus fondos ha caído en una prolongada espera que cumplió cinco meses este jueves, sin que se conozca su suerte luego de que ese cuerpo legislativo votara a favor de la medida en mayo.

La proponente, Karla Aponte, una estudiante doctoral en el campo del Derecho y exjugadora del programa de selecciones nacionales de fútbol, dijo que todavía sigue a la espera de que el proyecto de ley sea visto en el Senado, pero no ha obtenido información ni siquiera de cuándo será atendido en la cámara alta de la legislatura.

El proyecto en cuestión fue presentado a mediados de abril ante el presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara, Eladio Cardona, con el fin de que sea enmendado el Artículo 14 de la Ley 5 de 2022, conocida como “Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño”, así como el Artículo 10 de la Ley 8 de 2004, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”.

PUBLICIDAD

Ese cuerpo citó luego a vistas públicas, en las que comparecieron Aponte como propulsora de la medida, Sara Rosario, presidenta del Copur, y un representante legal del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Posteriormente, la Cámara votó a favor del proyecto, pasando entonces a la consideración del Senado, no sin antes que se hicieran enmiendas a la pieza legislativa.

Originalmente el proyecto buscaba exigir que el Copur y cada una de sus federaciones tuvieran que rendir anualmente estados financieros auditados, pero Rosario fue una de las que levantó la voz advirtiendo lo oneroso que sería esto para muchas federaciones que manejan presupuestos ajustados, e incluso para el Comité Olímpico.

“En el proceso de aprobación por la Cámara de Representantes, se hizo una enmienda para que entonces se requiera la auditoría solo de las federaciones que manejan más de un millón de dólares. Porque se mantuvo la preocupación de que a lo mejor, a las federaciones que manejan un presupuesto más pequeño, se les hiciera muy costoso pagar una auditoría. Así que por eso entonces se tomó la decisión de que se auditarán los fondos de las federaciones que manejan un presupuesto mayor de un millón de dólares, y las que no, que tienen un presupuesto más pequeño, solamente se les va a requerir que publiquen sus estados financieros”, explicó Aponte a El Nuevo Día en una reciente mesa redonda virtual con este medio, en la que participaron otros deportistas que apoyan la medida, como el fondista Ryan Sánchez, el exvoleibolista Iván Fernández (activo en la temporada actual del ‘reality show’ Exatlón), y el exbaloncelista Miguel Ali Berdiel.

PUBLICIDAD

“Se fue a votación en la Cámara, que fue donde se propuso la medida. La votación fue en mayo. Fue unánime (su aprobación) y solo hubo dos representantes ausentes”.

“En esa estamos todavía. La Comisión (de Recreación y Deportes del Senado) pasó de estar en manos del senador Albert Torres a las manos de José Luis Dalmau, presidente del Senado”, dijo Aponte recordando que desde agosto, Torres fue relevado de sus funciones al comenzar a ser investigado por un Fiscal Especial Independiente por varias imputaciones.

Apoyo de atletas y otros deportistas a la medida

El esfuerzo de Aponte para que las entidades deportivas como las federaciones y el Copur rindan cuentas, ha encontrado eco en atletas que han experimentado situaciones adversas. Por ejemplo, Fernández, quien estuvo activo en el programa de selecciones nacionales de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, recordó la denuncia que hicieron voleibolistas activos en el sentido de que se han visto en situaciones en que no tienen ni siquiera agua ni hielo en las prácticas, y que no hay facilidades estables para practicar. Esas denuncias afloraron cuando el atacante Gabriel García decidió a principios de año cambiar su ciudadanía deportiva para representar a Estados Unidos en futuras competencias internacionales.

Ryan Sánchez fue medallista de bronce en los 800 metros en el atletismo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. (Ramón “Tonito” Zayas)

Y Sánchez, también hizo algunas denuncias de lo que ha experimentado en el atletismo.

“Creo que esto (el proyecto) nos da la seguridad a nosotros de que se está utilizando el dinero de la manera adecuada. En lo personal, yo le inculco a los otros atletas que no se queden callados, que reclamen lo que les pertenece, porque a veces llegan unos fondos a las federaciones, o al Copur o al DRD, y a veces uno no lo sabe, y no se utilizan de la manera adecuada”, dijo el corredor de 800 metros.

PUBLICIDAD

El medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 aseguró que aunque nunca ha tenido miedo de denunciar injusticias de las autoridades deportivas, a veces se siente cansado de ser el único que se atreva a levantar la voz. Y como típicamente sucede, dice que desde hace tiempo el liderato deportivo lo tilda de “peleón”.

“A veces se trata de hablar de una equidad, de un balance entre atletas, y a veces, empieza este careo del alto rendimiento, de quién tiene más rendimiento y quién no. Y obviamente para contabilizar ese dinero me parece bien ese proyecto. Y obviamente que sea público, que todos los atletas lo podamos ver, y los entrenadores, y no solo los que estamos en el ambiente del deporte. Sino que todo el pueblo de Puerto Rico sepa qué se está haciendo con sus atletas, porque nosotros somos atletas del pueblo y representamos la bandera”, comentó el semifondista de 24 años.

“Por mencionarte una de las recientes experiencias mías, a través del Copur pertenezco al Departamento de Alto Rendimiento (DAR), y recibo una mensualidad, y adicional a eso, los costos de viaje, como estadías de hotel, transporte a las competencias. Algunas de ellas se me aprueban y ya están pagadas, como los pasajes, pero hay cosas que son gastos inesperados que a veces uno tiene en los países. Y tú te comunicas con los presidentes de las federaciones, y tú dices, ‘mira, tengo esta emergencia, tengo que gastar tanto en tal cosa’. Y te dan la (luz) verde, y dicen, ‘dale, gástalo que nosotros te lo reembolsamos’. Pero cuando te dicen que te lo reembolsamos es bajo palabra, no hay nada escrito. Yo y otros compañeros de la Federación de Atletismo, estamos teniendo el problema que llevamos más de un año sin que estos reembolsos se nos apliquen”, lamentó Sánchez, quien aseguró que esos gastos tienen que ser evidenciados con recibos de compra.

PUBLICIDAD

“Eso es dinero de nosotros, que gastamos pero que no contábamos con gastar. Salió de nuestras tarjetas (de crédito), de nuestros bancos (ahorros), y nos quedamos con la esperanza que nos reembolsen. Hay un proceso que tenemos que pasar, obviamente. Tenemos que dar recibos, estados de cuenta; todo eso ellos nos lo piden. Nosotros sí que tenemos que ser transparentes. Y ser honestos en lo que gastamos y mostrar lo que gastamos, para ellos entonces someterlo a (la división de) finanzas con el Comité Olímpico, y finanzas nos paga a nosotros. Pero en mi experiencia, la Federación de Atletismo es sumamente irresponsable en ese sentido del proceso, y hasta toma represalias con atletas, con personas como yo que reclaman constantemente, y que siempre están peleando, como ellos dicen”.

“Pues ya eso crea desconfianza, y malestar. Es el dinero de uno que le deben. Por eso es que este proyecto (de ley) trae esperanza, para poder solucionar eso”, agregó el corredor. “A mí si me toca abrir la boca y reclamar, lo hago, pero ya llevo desde el 2018, que fue la primera vez. Y he ganado terreno, pero aun así me pasan cosas, y yo me canso porque uno lo que quiere es tener el enfoque en el entrenamiento y en competir”.

Endoso verbal por asesores senatoriales

Por su lado, Aponte recordó que aunque en un principio tuvo confidencias de que hubo un intenso cabildeo de líderes deportivos para que la gestión legislativa no prospere, se reunió con varios asesores del Senado luego de la aprobación del proyecto en la cámara baja, y estos le dieron su visto bueno de manera verbal. No obstante, la espera continúa y va por cinco meses.

“Me reuní con varias personas del Senado y todos me han hablado positivo y todos dicen que ese es el tipo de proyecto que sí deben pasar. Yo llegué a reunirme con Albert Torres directamente y en aquel momento me dio su palabra de la Comisión, que lo único que había que hacer era escribir el informe positivo (sobre el proyecto). Eso se supone que pase, pero desde julio me han dicho ‘en dos semanas’, ‘en dos semanas’. No creo que haya ninguna razón para que no pase (la aprobación del proyecto”, agregó Aponte, quien precisó que lleva ante la consideración del Senado desde el 13 de mayo, tres meses antes de que Torres fuera relevado como presidente de la Comisión de Recreación y Deportes del Senado a finales de agosto.