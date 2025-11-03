Opinión
3 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El quarterback Jayden Daniels sufre una escalofriante lesión contra los Seahawks

El prometedor mariscal de campo cayó tras un impacto brutal que silenció a todo el estadio y dejó en vilo su temporada en la NFL

3 de noviembre de 2025 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jayden Daniels, a la izquierda, se lastima el brazo tras un impacto con Drake Thomas. (Nick Wass)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Jayden Daniels salió del juego entre los Commanders de Washington contra los Seahawks de Seattle con 7:29 restantes el domingo por la noche, después de que su brazo izquierdo se doblara de manera espantosa mientras era tacleado cerca de la línea de gol.

RELACIONADAS

Los Commanders estaban perdiendo 38-7 en ese momento, lo que generó preguntas sobre por qué Daniels seguía en el juego. Pudo caminar hacia el túnel, pero fue otra lesión más para el quarterback de segundo año en una temporada que rápidamente se ha descontrolado para Washington.

Daniels acababa de regresar de una lesión en el tendón de la corva que le hizo perderse el juego anterior en Kansas City. También se perdió dos juegos a principios de esta temporada debido a una lesión en la rodilla.

En horas de la mañana del lunes, el equipo todavía no había anunciado novedades sobre la misma.

Tags
NFLLesiones deportivas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
