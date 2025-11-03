El quarterback Jayden Daniels sufre una escalofriante lesión contra los Seahawks
El prometedor mariscal de campo cayó tras un impacto brutal que silenció a todo el estadio y dejó en vilo su temporada en la NFL
3 de noviembre de 2025 - 9:54 AM
Washington - Jayden Daniels salió del juego entre los Commanders de Washington contra los Seahawks de Seattle con 7:29 restantes el domingo por la noche, después de que su brazo izquierdo se doblara de manera espantosa mientras era tacleado cerca de la línea de gol.
Los Commanders estaban perdiendo 38-7 en ese momento, lo que generó preguntas sobre por qué Daniels seguía en el juego. Pudo caminar hacia el túnel, pero fue otra lesión más para el quarterback de segundo año en una temporada que rápidamente se ha descontrolado para Washington.
Daniels acababa de regresar de una lesión en el tendón de la corva que le hizo perderse el juego anterior en Kansas City. También se perdió dos juegos a principios de esta temporada debido a una lesión en la rodilla.
En horas de la mañana del lunes, el equipo todavía no había anunciado novedades sobre la misma.
